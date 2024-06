¡Se arrepiente! Simon Cowell reconoce que se equivocó con One Direction

Tras la separación de One Direction, Simon Cowell lleva años intentando conformar una nueva boyband y reveló su mayor arrepentimiento.

Simon Cowell fue considerado durante mucho tiempo como una de las personas detrás de la creación de One Direction en The X Factor.

En una entrevista para el podcast The Diary of a CEO de Steven Bartlett, que cita en una nota el portal digital Infobae, reveló que lo único que lamenta es que “debería haber conservado el nombre”, sin embargo, lo cedió a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson.

El ejecutivo musical de 64 años explicó que los miembros de la ex banda One Direction tienen los derechos del nombre, lo que significa que el no tiene ningún derecho para usarlo en otros proyectos de los cuales parece tener muchos en mente.

“Podría haber hecho una animación o lo que sea, pero cuando le das el nombre a un artista, no es tuyo, y eso es de lo que más me arrepiento”, reveló Cowell en el podcast.

Según dijo, la decisión le impide organizar una gira con alguno de los exintegrantes en caso de que uno de ellos así lo quisiera.

“Si uno de los miembros de la banda, por cualquier motivo, dice que no quiere hacer una gira, eso puede impedir que los demás salgan de gira”, agregó Simon. “Entonces, si fuera yo quien tuviera el nombre, no sería así”.

Al hablar sobre las posibilidades de que One Direction volviera a unirse en algún momento, Cowell respondió “lo dudo”.

***Con datos del podcast The Diary of a CEO e infobae***