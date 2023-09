Estas son las obras más memorables de Fernando Botero

Mónaco/El “Boterismo”, llegó a ser un concepto artístico creado por el pintor colombiano Fernando Botero, el cual recrea la realidad, las costumbres, los ritos y los mitos latinoamericanos plasmados en culturas exageradamente voluptuosas y redondeadas.

Sin embargo, en sus inicios fue rechazado por muchos, pues cuando Botero comenzó a surgir en el arte, se estaba moviendo por caminos conceptuales que chocaban con la idea de lo que debería ser un artista en esas épocas.

Aunque es conocido por sus famosas "gordas", siempre intentaba dejar en claro que él no tenía interés por representar "la gordura", sino en cambio, se esforzaba por demostrar el valor del volumen.

En la década de 1980, el antioqueño se convirtió en uno de los artistas más cotizados del mundo, y algunas esculturas suyas realizadas en bronce, mármol y resina fundidas, llegaron a ser expuestas en ciudades como: Dubái, Londres, Moscú, Berlín, París y muchas otras que son beneficiadas con la presencia de distintas esculturas que representan el concepto del arte que tenía el colombiano.

En el 2022, la escultura "Hombre a caballo" se vendió en una subasta de la casa Christie's en Nueva York por $4,3 millones de dólares, un precio récord para una obra de su autoría.

Botero ha sido uno de los pocos artistas que se dieron el lujo de exponer sus piezas en varias de las avenidas y plazas más famosas del mundo. Los Campos Elíseos en París, la Gran Avenida de Nueva York y la Rambla del Raval de Barcelona.

En Medellín, la ciudad que lo vio nacer, hay un gigantesco parque donde los turistas llegan a tomarse fotos con sus esculturas. Y en Bogotá hay un museo dedicado a su imagen y arte.

También, se destacaba por el manejo magistral del óleo, el pastel y la acuarela, así como el dibujo en carboncillo, lápiz, bistre y sanguina sobre lienzo y papel, y en lo escultórico, el esculpido del bronce en diversas pátinas y en mármol de Carrara principalmente.

Las obras más memorables de Fernando Botero son:

La muerte de Pablo Escobar

Mujer que fuma

El rapto de Europa

La pasión de cristo

El gato

Hombre a caballo

La Monalisa

"Pero yo he pintado cosas dramáticas. Siempre he buscado coherencia, estética, pero he pintado la violencia, la tortura, la pasión de Cristo… Hay un placer distinto en la pintura dramática, la pintura misma. El gozo mayor de la pintura, la belleza, no pone a reñir lo dramático y lo placentero" - Fernando Botero.