La española Sonia Mari Andrés llevaba 5 años queriendo mudarse a Panamá: 'Estoy cumpliendo mi sueño'

Tomar decisiones trascendentales como mudarse de país nunca es tarea fácil, especialmente cuando se trata de dejar atrás a la familia, los amigos y los recuerdos. Ir en busca de los sueños siempre trae consigo una mezcla de sensaciones entre el temor y la ansiedad por no saber si el paso que estamos dando es el correcto. Sin embargo, cuando estas oportunidades se presentan lo más importante es priorizarse uno mismo y entender que más allá de que las cosas salgan o no como uno espera, la familia y el hogar siempre estarán esperándonos.

Esta premisa la tiene muy clara la española Sonia Mari Andrés que tras luego de 5 años posponiendo su regreso a Panamá finalmente este 2024 regresó a la tierra de la que se enamoró y se hizo famosa. Desde que se volvió a mudar al país, la exguerrera del programa de competencia Esto es Guerra, ha mostrado en sus redes sociales su día a día y cómo ha sido su readaptación en su nuevo hogar. Aunque confiesa que hay días en los que su cabeza la traiciona y cree que aún se encuentra en España. En ese contexto, Sonia compartió un emotivo mensaje con sus seguidores.

"Quiero contaros algo que llevo toda la semana procesando y que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera antes”, inicia diciendo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Yo me despierto todas las mañanas, que no sé dónde estoy... este no es mi gato, esta no es mi cama, hasta que aterrizo y digo, vale, Sonia es que te has mudado a Panamá. Entonces vengo aquí, me preparo mi café y veo el amanecer mientras doy gracias".

La modelo e influencer expresó lo agradecida que se siente de haber tomado la decisión de regresar a Panamá, pues llevaba 5 años aplazando su sueño por no hacerle daño a sus seres queridos.

“Doy gracias porque estoy cumpliendo mi sueño, llevaba cinco años aplazando mudarme a Panamá, por no hacer daño a la gente que me quiere. Sé que no es fácil estar lejos de tus seres queridos y sé que no es fácil perderte las cosas, cumpleaños, bodas… pero al final uno tiene que luchar por sus sueños, luchar por las cosas que le gustan y la gente que te quiere y tus padres siempre van estar ahí”.

En su reflexión, Sonia comparte que más allá de los resultados que obtengas en la búsqueda de tus sueños, lo importante en la vida es la felicidad y apostar por uno mismo. “Tus padres ya tienen su vida hecha y vosotros tenéis que priorizaros y pensar en vosotros y en vuestra felicidad y si algo sale mal, siempre vas a poder volver a casa”.

"Si estás pensando en hacer un cambio, que apostéis por vosotros, que lo hagáis, que os atreváis”.