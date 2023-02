Suenan campanas de boda: Erika Ender se compromete

La cantante y productora panameña Erika Ender se comprometió con su novio, por lo menos así lo deja saber en un post publicado en su cuenta de Instagram.

“Y esto pasó hoy… 💍 And I said yes 😍”, posteó Ender, con Marry You, de Bruno Mars como fondo musical.

En una de las imágenes, la cantante muestra el anillo en su mano.

Tras el anuncio, muchas fueron las reacciones de felicitaciones para Erika Ender.

“Felicidades querida”, le deseo el músico Rudy Pérez.

En tanto, la periodista María Elena Salinas escribió “Wow!!!! Felicidades!!!!”.

La periodista y corresponsal de Telemundo, Vanessa Hauc, dijo: “Felicidades querida Erika, que este nuevo camino esté lleno de amor y bendiciones”.

La cantante está orgullosa de su relación, pues en su cuenta de Instagram se pueden ver varias fotos y videos posteados con su novio.

El año pasado, la cantante y productora panameña celebró sus 30 años de trayectoria en la industria musical con el estreno del video “Abrázame”, su magnífica versión de esta original canción de Julio Iglesias.