Alerta | El tamaño de la Luna se está reduciendo ¿Corre peligro la Tierra?

Luego de que la misión Chandrayaan-3 de la India, quienes realizaron el primer aterrizaje suave exitoso en el área, días después de que la nave espacial rusa Luna-25 se estrellara en camino a la misma hazaña, un estudio financiado por la NASA hizo sonar las alarmas al publicar sus resultados.

Según la investigación, a medida que el núcleo de la Luna se vuelve más frío y se contrae gradualmente, la superficie desarrolla arrugas, como una uva que se arruga hasta convertirse en pasa, creando temblores lunares con duración de horas y deslizamientos de tierra. Igual que el resto de la superficie Lunar, el área del polo sur representa un alto interés, pero es propensa a estos fenómenos sísmicos, lo que genera una amenaza para futuros pobladores humanos.

Sin embargo, el investigador Thomas R. Watters, científico del Centro del Museo Nacional del Aire y el Espacio para Estudios Planetarios y de la Tierra, afirmó que: "Esto no es para alarmar a nadie y ciertamente no para desalentar la exploración de esa parte del polo sur de la Luna, sino para alertar que la Luna no es un lugar benigno donde no sucede nada".

¿La reducción de la Luna afecta a la Tierra?

En resumen, la Luna ha llevado su reducción a unos 45 metros de circunferencia en los últimos millones de años, una cifra que desde luego es significativa en términos geológicos pero reducida si se piensa que pudiera afectar a la Tierra o los ciclos de marea.

Sin embargo, la Luna aun tiene un interior caliente, lo que la vuelve sísmicamente activa. "Hay un núcleo externo que está fundido y se está enfriando… a medida que se enfría, la Luna se encoge, el volumen interior cambia y la corteza tiene que adaptarse a ese cambio; es una contracción global, a la que también contribuyen las fuerzas de marea en la Tierra". afirmó Watters.

También afirmó que la superficie lunar es frágil y que se piensa que la Luna es un objeto geológicamente muerto donde no ha sucedido nada durante miles de millones de años, pero eso no podría estar más lejos de la verdad, las fallas son muy jóvenes y (allá) están pasando cosas.

“Hemos detectado deslizamientos de tierra que se produjeron durante el tiempo que el Lunar Reconnaissance Orbiter estuvo en órbita alrededor de la Luna". Añadió el científico.

Por lo pronto, Jeffrey Andrews-Hanna, profesor asociado de ciencia planetaria en la Universidad de Arizona, concluye: "Los terremotos lunares son una herramienta increíble para hacer ciencia… son como linternas en el interior lunar que iluminan su estructura para que la veamos. El estudio de los terremotos en el Polo Sur nos dará más información sobre la estructura interior de la Luna, así como sobre su actividad actual".