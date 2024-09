Taylor Swift anuncia su apoyo a Kamala Harris para las elecciones de Estados Unidos

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció este martes su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris para las presidenciales de noviembre en su país frente al republicano Donald Trump. "Depositaré mi voto por Kamala Harris y Tim Walz en la elección presidencial de 2024", publicó en Instagram la superestrella del pop, minutos después del primer debate televisado entre ambos candidatos.

"Votaré por Kamala Harris porque ella lucha por aquellos derechos y causas que yo creo necesitan una guerrera que las defienda", escribió la cantante de "Love story", "Anti-hero" o "Shake it off".

"Pienso que es una líder talentosa y de mano firme y creo que podemos conseguir mucho más en este país si estamos guiados por la calma en vez del caos".

El texto va acompañado de una foto suya con un gato y firmado como "mujer gato sin hijos", en un gesto sarcástico hacia el insulto formulado por el candidato vicepresidencial republicano JD Vance que describió así a Kamala Harris.

Donald Trump no tardó en reaccionar a ese mensaje. "No he sido fan de Taylor Swift... Ella es muy liberal. Parece que siempre respalda a los demócratas y probablemente lo pagará con sus ventas en el mercado", declaró el miércoles a la cadena Fox News.

Hasta ahora, Swift había mantenido silencio sobre este tema a pesar de que muchos de sus seguidores empezaron a organizarse tras el movimiento de "Swifties por Kamala" y recaudaron más de 150.000 dólares para la demócrata. La artista de 34 años explicó que el hecho de descubrir imágenes generadas por inteligencia artificial en las que aparecía respaldando a Trump la empujaron a pronunciarse.

"Me llevó a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes para esta elección como votante. "La forma más simple de combatir la desinformación es con la verdad", afirmó Swift.

Recién regresada de sus conciertos europeos de la exitosa gira Eras, la cantante se abstuvo de decir a sus seguidores por quién deben votar. "He hecho mis investigaciones y he tomado mi decisión. Vuestra investigación es vuestra y la decisión la tienen que tomar ustedes", dijo.

La artista se mostró especialmente entusiasta por la elección de Harris como candidato a vicepresidente de Tim Walz, y alabó al gobernador de Minnesota por "defender durante décadas los derechos LGTBQ+, la fertilización in vitro y el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo".

El equipo de Harris se ha apresurado para aprovechar cualquier espaldarazo del mundo del pop, normalmente inclinado hacia la izquierda, y ha recibido el apoyo público de varias estrellas. Aunque sin posicionarse abiertamente por los demócratas, otra megaestrella de la música, Beyoncé, ha cedido al equipo de Harris su canción "Freedom" para anuncios y mítines de campaña.

"Con amor y esperanza"

Celebridad global con millones de seguidores en redes sociales, Swift goza de una enorme influencia sobre una base de aficionados extremadamente leal. Tanto la izquierda como la derecha han querido hacerse suya a la cantante, pero Swift se mantuvo lejos de la política durante años, incluso cuando Donald Trump ganó la presidencia en 2016.

Eso alimentó los rumores de que la superestrella simpatizaba con los republicanos, pero en 2018 rompió su silencio y expresó su apoyo por el oponente demócrata de la ultraderechista Marsha Blackburn en la carrera por el puesto de Senador por Tennessee. Aunque Blackburn ganó, esa campaña marcó el inicio de un nuevo capítulo en la implicación política de Taylor Swift.

La cantante explicó después que los publicitarios le habían aconsejado no meterse en política porque podría dañar su carrera, particularmente en la industria de la música country que, pese a sus complejidades, a menudo se asocia con el conservadurismo.

En 2020, Swift respaldó abiertamente al ahora presidente Joe Biden frente a Trump y ha ido incluyendo mensajes pro-LGTBQ en sus canciones y videoclips. También criticó que la Corte Suprema tumbara el derecho federal al aborto y ha animado a sus seguidores a registrarse para votar.

Pero su masiva popularidad también la convierte en blanco habitual de desinformación política y de teorías conspiranoicas a menudo difundidas por los seguidores de Trump.

Su publicación, poco después de haber terminado el debate televisado, rápidamente se hizo viral en internet y obtuvo más de 2 millones de "me gusta" en apenas 30 minutos. "Con amor y esperanza, Taylor Swift", dice como despedida.