La PlayStation 5 Pro ya tiene fecha de lanzamiento ¿Cuánto costará y cuándo llega a Panamá?

La empresa japonesa Sony anunció este martes el lanzamiento de una versión más potente de su consola de videojuegos Playstation 5, llamada PS5 Pro, que estará disponible a partir del 7 de noviembre en los mercados internacionales.

"Es la consola más potente que hayamos construido", afirmó Mark Cerny, el principal diseñador de las consolas de Sony desde Playstation 4, durante una presentación en línea de la marca. La PS5 Pro se venderá por 699.99 dólares, un precio superior al modelo tradicional.

Cerny indicó que el nuevo modelo de gama alta no tendrá unidad de disco, será un 45% más rápido que el clásico y usará un sistema llamado 'ray-tracing' mejorado así como la inteligencia artificial para aumentar la calidad de los gráficos de los juegos.

Te puede interesar: 🔗Despierta Mamá seleccionada para representar a Panamá en los premios Oscar 2025

Te puede interesar: 🔗El exempleado de Google detrás de Temu y que ahora es uno de los hombres más rico del mundo

The journey continues with PlayStation 5 Pro.



⚬ Larger GPU

⚬ Advanced ray tracing

⚬ AI-Driven upscaling

⚬ PlayStation Spectral Super Resolution



Full details: https://t.co/TzMEbfbaH8 pic.twitter.com/kXu69olPNZ — PlayStation (@PlayStation) September 10, 2024

La compañía japonesa también indicó que todos los juegos de PS5 serán compatibles con la versión Pro y que algunos títulos ya están disponibles, como "Alan Wake 2" -- o que lo estarán pronto, como "Assassin's Creed: Shadows" -- podrán aprovechar estas nuevas características. Con este nuevo modelo, la compañía nipona busca revitalizar el sector de sus consolas PlayStation, después de que la marca anunciara la supresión de 900 puestos de trabajo en febrero, correspondientes al 8% de su plantilla mundial.

La Playstation 5, que salió al mercado en noviembre de 2020, ha vendido más de 56 millones de copias hasta 30 de abril de 2024, según cifras de Sony. El gigante estadounidense Microsoft, competidor directo de Sony, lanzará por su parte este año una consola Xbox Series X, la más potente de su gama, sin unidad de disco y un poco más barata que la versión clásica.

La evolución de PlayStation: Del proyecto fallido con Nintendo a convertirse en un ícono de los videojuegos

La historia de la consola PlayStation de Sony es un hito en la evolución de la industria de los videojuegos. Desde su lanzamiento en 1994, PlayStation no solo revolucionó la forma en que los juegos eran diseñados y experimentados, sino que también desafió y superó a competidores establecidos como Nintendo.

Curiosamente, la historia de PlayStation está vinculada a Nintendo desde sus inicios. A finales de los años 80, Sony colaboró con Nintendo para desarrollar un periférico que permitiera a la Super Nintendo Entertainment System (SNES) reproducir discos compactos (CD). Este proyecto, conocido como “Super Disc”, nunca vio la luz debido a desacuerdos comerciales entre las dos empresas.

Cuando Nintendo decidió romper el acuerdo y asociarse con Philips, Sony, liderada por Ken Kutaragi, decidió seguir adelante con su propio proyecto de consola basada en CD. Esta decisión marcaría el nacimiento de la PlayStation y cambiaría el curso de la industria de los videojuegos.

PlayStation 1 (PS1): El debut que cambió todo

La primera PlayStation, lanzada en Japón el 3 de diciembre de 1994, y un año después en América del Norte y Europa, se destacó por su capacidad para reproducir juegos en discos compactos en lugar de cartuchos, lo que permitía a los desarrolladores crear juegos más complejos y de mayor tamaño. Con títulos como Final Fantasy VII , Metal Gear Solid y Gran Turismo , la PS1 atrae tanto a jugadores como a desarrolladores,

Uno de los puntos fuertes de la PS1 fue su enfoque en gráficos tridimensionales (3D), una novedad significativa en este momento. Mientras Nintendo seguía utilizando cartuchos con la Nintendo 64, lo que limitaba el tamaño de los juegos, Sony optó por el CD-ROM, lo que permitió que los juegos incluyeran mejores gráficos, cinemáticas y bandas sonoras más complejas.

La rivalidad entre la PlayStation y la Nintendo 64 definió la industria de finales de los 90. Aunque Nintendo tenía íconos como Super Mario 64 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time , Sony logró posicionarse como una alternativa más madura y variada, capturando la atención. de un público mayor y vendiendo más de 100 millones de unidades en todo el mundo.

PlayStation 2 (PS2): La consola más vendida de la historia

En marzo de 2000, Sony lanzó la PlayStation 2 (PS2), que no solo fue un éxito inmediato, sino que se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos con más de 155 millones de unidades vendidas. La PS2 mejoró el hardware de su predecesora, ofreciendo gráficos más detallados y la capacidad de reproducir DVD, lo que la convirtió en un centro multimedia para muchos hogares.

La amplia biblioteca de juegos de la PS2, que incluye clásicos como Grand Theft Auto: San Andreas , God of War y Shadow of the Colossus , junto con la retrocompatibilidad con los títulos de PS1, consolidó su dominio en el mercado. Mientras tanto, Nintendo lanzó la GameCube, una consola más pequeña y enfocada en juegos, pero no logró el mismo impacto que la PS2.

PlayStation 3 (PS3): Un comienzo difícil

Lanzada en 2006, la PlayStation 3 (PS3) marcó una de las mayores apuestas de Sony con la incorporación de la tecnología Blu-ray, lo que elevó significativamente su precio inicial. A pesar de un inicio complicado, con un costo elevado y una competencia feroz por parte de la Xbox 360 de Microsoft y la innovadora Nintendo Wii, la PS3 se recuperó gracias a su potente hardware y una impresionante biblioteca de juegos, incluidos títulos como The Last. de nosotros , Uncharted 2 y Metal Gear Solid 4 .

La PS3 también introdujo la PlayStation Network, que permitió a los jugadores jugar en línea, descargar juegos y contenido adicional, y comunicarse con otros jugadores, aunque la red enfrentó desafíos como el famoso hackeo en 2011.

PlayStation 4 (PS4): El regreso triunfal

En 2013, Sony lanzó la PlayStation 4 (PS4) con un enfoque en la simplicidad y la experiencia del jugador. Con un precio competitivo, mejor hardware y un enfoque claro en juegos exclusivos de alta calidad, la PS4 superó a la Xbox One de Microsoft en ventas. Títulos como Bloodborne , Horizon Zero Dawn , Spider-Man y God of War fueron aclamados tanto por críticos como por jugadores.

La PS4 también se destacó por su enfoque en el contenido descargable y la transmisión en línea, permitiendo a los jugadores compartir sus partidas y transmitir en vivo. Esto consolidó a Sony como el líder en la octava generación de consolas, vendiendo más de 117 millones de unidades hasta su retiro.

PlayStation 5 (PS5): La nueva era de los videojuegos

Lanzada en noviembre de 2020, la PlayStation 5 (PS5) marcó la llegada de la siguiente generación de videojuegos. Con un diseño audaz y futurista, la PS5 introdujo características como la retroalimentación háptica en su control DualSense, tiempos de carga ultrarrápidos gracias a su disco SSD y gráficos impresionantes con trazado de rayos (ray tracing). Juegos como Demon's Souls , Ratchet & Clank: Rift Apart y Returnal demostraron el poder de la nueva consola.

A pesar de los problemas iniciales de suministro, la PS5 se convirtió rápidamente en una de las consolas más buscadas del mercado. En términos de rivalidad, compite directamente con la Xbox Series X de Microsoft, pero Sony sigue destacándose por sus exclusivas y la lealtad de su base de fanáticos.