Hombre demanda a Apple después que su esposa descubriera sus infidelidades que él borró de su iPhone

Richard, un hombre británico, le reveló a The Times la millonaria demanda que emprendió contra Apple porque su esposa encontró las infidelidades que él pensaba que había borrado para siempre de su dispositivo móvil. El hombre detalló que, aunque él eliminaba las conversaciones con sus amantes no tenía idea, porque no fue informado, de que estas habían quedado sincronizadas en otros dispositivos de la casa a los que su mujer tuvo acceso.

Richard acumuló años de infidelidad con distintas trabajadoras sexuales en los que la sincronización con los otros dispositivos inteligentes le dejó recopilar a su esposa todas las pruebas para más tarde emprender su venganza a través de una demanda de divorcio que desde luego él perdió.

Empecinado en culpar a alguien de sus acciones demandó a la compañía Apple por más de 6 millones de dólares debido a que sus conversaciones habían quedado expuestas en su cuenta de iCloud y iMac.

El sujeto informó que con esta retribución económica de la empresa de tecnología al menos podría reparar su pérdida, ya que él considera que de todo el suceso es la única “víctima”.

Cinco millones de libras más de seis millones de dólares incluidos los costes del juicio son lo que está buscando su abogado Simon Walton del bufete Rosenblatt: “ha acusado a Apple de ser negligente al no advertir claramente a sus usuarios que los mensajes borrados en un dispositivo pueden seguir estando accesibles en otros sincronizados con la misma cuenta de iCloud”, según el medio.

El abogado argumenta que la empresa engañó a sus consumidores cuando no informó sobre el sistema de sincronización: “Apple ha actuado de manera engañosa con sus usuarios. La falta de una advertencia transparente sobre la naturaleza de la sincronización de mensajes ha violado los derechos de privacidad de mi cliente”.

“Si te dicen que un mensaje se ha borrado, tienes derecho a creer que se ha borrado”, añadió su defendido.

Además, instaron a otras personas afectadas a que se unan a la demanda colectiva.