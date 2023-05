¿WhatsApp está espiando a sus usuarios? Conoce aquí la respuesta

El usuario Foad Dabiri en Twitter, denunció a través de las redes social que WhatsApp lo estaba "espiando" en horas específicas de la noche.

La evidencia que señala el usuario la hizo pública a través de su cuenta de twitter y demostraba que el micrófono de WhatsApp se encendía en horas de noche mientras que el descansaba.

La denuncia se hizo tan viral en las redes sociales que Elon Musk "el segundo hombre más rico del mundo" y dueño de Twitter opinó al respecto. A través de una captura de pantalla, el hombre publicó la evidencia, en la que se pueda observar cómo el micrófono de WhatsApp se activa durante la madrugada, precisamente entre las 4:20 a.m. y 6:53 a.m. Musk, aseguró que no se podía confiar en la aplicación de Meta, que es propiedad de Mark Zuckerberg.

Luego de que el usuario realizara dicha denuncia, varios internautas más se unieron argumentando situaciones simulares.

WhatsApp cannot be trusted https://t.co/3gdNxZOLLy — Elon Musk (@elonmusk) 9 de mayo de 2023

Respuesta de Meta

La empresa no tardó en reaccionar a la viral denuncia, y dijo que los espionajes que denunciaron algunos usuarios en redes sociales, se debía a un error que únicamente ocurre en celulares Android. Meta, aseguró que el control total de los micrófonos los tiene el usuario, y que WhatsApp solo puede acceder al micrófono del celular al realizar, llamadas, notas de voz o grabación de videos, y que las conversaciones están cifradas y protegidas.

Sistema de seguridad de WhatsApp

WhatsApp utiliza el sistema de seguridad de cifrado de extremo a extremo, es un método que se utiliza para proteger la privacidad y la confidencialidad de las comunicaciones en línea.

En el contexto de la mensajería instantánea, el cifrado de extremo a extremo significa que los mensajes que se envían entre dos usuarios solo pueden ser leídos por ellos (emisor y receptor) y no por terceros, incluyendo la plataforma de mensajería en sí.

Esto quiere decir que cuando un usuario envía un mensaje cifrado de extremo a extremo, el mensaje se cifra en el dispositivo del remitente antes de ser enviado, y solo se puede descifrar en el dispositivo del destinatario. Lo que significa que cualquier persona o entidad que intente interceptar o espiar la comunicación no podrá leer el mensaje cifrado, ya que solo el remitente y el destinatario tienen las claves de cifrado necesarias para leerlo.