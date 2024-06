The Beatles: ¿Qué esconde el origen del logotipo de esta banda?

El logo de esta banda ha pasado por diferentes fases, desde que apareció en 1963 en la batería de Ringo Starr

De acuerdo con una nota del portal digital Infobae, uno de los elementos más visuales de esta banda es su logo, que presenta una "T" caída, pero a raíz de la publicación en X, se reveló que el diseño jamás apareció en los álbumes de esta banda.

El logo de la "T" caída tendría su origen en la batería que usaba Ringo Starr.

Según se narra en la nota, en 1963 Ringo Starr necesitaba una nueva batería, por lo que acudió con Brian Epstein a una tienda en Shaftesbury Avenue, Drum City. Dicha tienda era proveedora de las baterías Ludwig y estaban interesados en que la marca se exhibiera.

Epstein aceptó la oferta siempre y cuando los nombres de los miembros de Los Beatles aparecieran en el set.

El propietario de la tienda dibujó la "T" caída y colocó más grandes la "B" y la "T", con el ánimo de enfatizar la palabra "Beat".

Por mucho tiempo el logo apareció en la batería, más no así en las portadas de los álbumes.

Trascendió que el logotipo fue registrado en 1994 y desde entonces ha aparecido en los álbumes reeditados y en los diferentes productos.

¿Quiénes son 'The Beatles'?

Los Beatles, conocidos también como "The Beatles", fue una banda de rock y pop británica muy influyente, que se formó en Liverpool en la década de 1960. Entre sus integrantes destacan: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Su música revolucionó la industria y dejó un legado musical duradero.

Entre sus canciones famosas se mencionan: "Love me do", "I want to hold your hand", "Here comes the sun" y "Hey Jude".

