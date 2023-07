Tini confesó tener problemas emocionales, esto hizo Rodrigo De Paul

Rodrigo Javier de Paul, futbolista argentino, juega como centrocampista en el Atlético de Madrid de la primera división de España, se encuentra actualmente con la cantante argentina Tini Stoessel, se han mostrado cada vez más enamorados que nunca, disfrutan mucho el tiempo que pasan juntos, y es un hecho de que estaría sirviendo estos actos para que la relación se fortalezca cada vez más, pues se le ha visto al jugador coreando las canciones de su pareja y emocionándose con las mismas.

En las últimas horas se han observado fotos de la cantante y actriz, posando con una fan en la cual llama la atención una pieza de joyería que luce en su mano. Se trata de un anillo de diamantes de la firma Tiffany con un valor estimado de 57.000 euros, por eso se rumorea de una posible boda entre la cantante y el jugador.

Pero esta no es la primera vez que surgen este tipo de rumores entre ellos, ya que también se habla de que ambos se habrían comprometido en sus vacaciones a Ibiza, viaje en el que celebraron su primer aniversario juntos, esto va acompañado de que se le ha visto al futbolista un tatuaje en la pierna el cual contiene los números “04-05” ese sería el posible día en el que le habría propuesto matrimonio a Tini.

No es un secreto que Paul se ha convertido en un apoyo incondicional para la artista en su proceso personal, la argentina no la ha pasado muy bien en cuanto el tema de su salud mental, tal como ella misma aseguro en la revista “El País” “Hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales", menciona la artista.

Rodrigo de Paúl le dejo estas hermosas palabras luego de que ella sacara a la luz por las dificultades que estaba pasando “La vida te volvió a poner a prueba. Sé que no fue fácil. Sé cómo luchas y aprendo de tu fuerza interior. Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brilla. Siempre con vos”.

