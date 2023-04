¡Más felices que nunca! Tini y Rodrigo de Paul callan rumores de separación

La polémica surgió cuando medios internacionales afirmaron que el campeón del mundo con Argentina le había sido infiel a la cantante con su expareja y la madre de sus dos hijos, Camila Homs. No obstante, tal parece que se trata de rumores infundados para desestabilizar la paz de la pareja.

El “run run” en redes sociales sobre un alejamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul empezó a tomar fuerza no solo por lo poco que comparten de su relación públicamente, sino por la supuesta influencia de la exesposa del futbolista. Y es que mucho se ha especulado que es la propia Camila Homs, la que se habría encargado de difundir estos rumores y mientras esto sucedía, la exmujer de Rodri se mostraba en sus redes sociales cantando una canción sobre traición y engaño en un tono bastante irónico. ¿Casualidad o indirecta?

Rápidamente el video de Homs se volvió viral y la gente inmediatamente lo asoció con Tini y De Paul tras los rumores de la supuesta infidelidad y separación que los acechaba.

Pero como dicen, después de la tormenta sale el sol y es que luego de varias semanas, finalmente Tini y De Paul desmienten los fake news de la forma más casual y callándole la boca a los que les mandaban mensajes negativos sobre su relación.

El lunes, Tini posteó en su cuenta de Instagram una foto de su nuevo cambio de look con un color de pelo bien negro y motivó la rápida reacción de su novio, comentándole la foto con dos emojis y eso no fue todo, el futbolista publicó en sus historias de Instagram la foto que subió Tini; "Largameee!!"expresó en el post, con tres emojis dando a notar cuánto le gustó el cambio de look de su novia.

Por otro lado, otra persona que salió a la defensa de la famosa pareja fue Yanina Latorre, panelista del programa LAM y ella puso en claro que las polémicas que rodean a la pareja no existen.

“No están separados, el problema es que él vive en España y ella vive viajando por el mundo”, mencionó Latorre, que tiene contacto directo y familiar con Tini, ya que hace años que tiene una estrecha amistad con su mamá, Mariana Muzlera.

“Como hace un mes que no están juntos, porque él está jugando y ella viajando y porque no se han mandado fotos por Instagram, ya hablan de crisis. Una relación no se muestra por redes sociales” añadió.

Ninguno de los dos se había pronunciado formalmente para aclarar o desmentir estas especulaciones, pero con una simple foto la pareja habría dejado claro que su relación va mejor que nunca y destacan que no les importa en lo más mínimo los comentarios negativos que puedan recibir sobre su noviazgo.