'Estoy en shock' | Famoso presentador de CNN es despedido tras 17 años de carrera

Tras dedicar los últimos 17 años de carrera a la cadena norteamericana líder en noticias, el presentador estrella de la franja estelar de CNN, Don Lemon, fue despedido en medio de una polémica generada por comentarios "sexistas" hechos al aire y por su trato a las mujeres en la cadena. El presentador dijo la decisión lo dejó en estado de "shock" y criticó al medio por no haberle comunicado nada en persona y, en cambio, dejar que su agente le diera la noticia.

“No puedo creerlo. Después de 17 años en CNN hubiera pensado que alguien en la gerencia tendría la decencia de decírmelo directamente”, escribió el presentador. “En ningún momento me dieron indicios de que no podría seguir haciendo el trabajo que he amado hacer en esta cadena. Está claro de que hay un tema más grande”.

Don Lemon, uno de los presentadores más influyentes de CNN tenía una reputación como un apasionado comentarista político durante sus ocho años como presentador del horario estelar de la cadena. Sin embargo, en los últimos meses, el presentador se vio envuelto en una fuerte controversia después de hacer comentarios inapropiados sobre las mujeres y el envejecimiento que fueron percibidos por la audiencia como sexistas.

Lemon había afirmado al aire que Nikki Haley, la candidata presidencial del partido republicano de 51 años, no estaba en su mejor momento.

“Nikki Haley no está en su mejor momento, lo siento,” dijo en un episodio de CNN This Morning en febrero.

“¿Cuándo se considera que una mujer está en su mejor momento? En sus 20, 30 y quizás 40 años”, dijo, mientras desestimaba las objeciones de sus coanfitrionas al responder: "Solo digo cuáles son los hechos: búscalo en Google".

Más tarde se disculpó con la sala de redacción de CNN y aceptó un programa de capacitación corporativa para abordar su comportamiento en el aire.

El director ejecutivo de CNN, Chris Licht, dijo que Lemon y la cadena terminaron por "acuerdo mutuo", según un memorando proveído a NBC News este lunes.

"CNN y Don se han separado por acuerdo mutuo. Don siempre será parte de nuestra familia de CNN, y le agradecemos por sus contribuciones los últimos 17 años", dijo la cadena en un comunicado. "Le deseamos lo mejor y lo apoyaremos en sus futuros emprendimientos".

Lemon llegó a CNN en 2006 después de haber sido presentador de NBC Chicago y de trabajar como corresponsal para la cadena NBC News, y los programas TODAY y NBC Nightly News.