¡Que tristeza! | Concursante de ‘Got Talent’ pierde su trabajo por participar del programa

La Orquesta Carlos Cruz, compuesta por talentosos músicos de distintos rincones de Latinoamérica, se ha hecho viral en los últimos días luego que una de sus integrantes perdiera su trabajo por participar en el programa 'Got Talent'. La afectada, visiblemente emocionada, reveló que se le dio la difícil elección entre su trabajo y la oportunidad de brillar en el escenario de la reconocida competencia de talentos.

Tener un trabajo remunerado es parte fundamental del desarrollo de todo ser humano que en algunos casos se vuelve en la principal prioridad para el sustento personal, pagar las cuentas o en su defecto para mantener a la familia. Sin embargo, cuando esta responsabilidad choca con el sueño profesional, muchas veces termina siendo desestimado a favor de tomar aquella oportunidad que pudiera convertirse en el boleto hacia la fama. Una de esas artistas que prifirió darle prioridad a su sueño antes que al trabajo es Ivette, una sudamericana que participa del reality Got Talent.

La sudamericana es una de las integrantes de la Orquesta Carlos Cruz, grupo de músicos repartidos por Latinoamérica y otros países mundiales, que han causado una gran sensación en el concurso de Telecinco gracias a su majestuoso talento.

El jurado quedó impresionado con las cualidades de esta orquesta, que es capaz de todo. Así quedó demostrado en la semifinal. El grupo arriesgó para transformar una melodía de Beethoven en un mambo tocado con violines, chelos y clarinetes. Una actuación que se llevó todos los aplausos. “No solo me han convencido, también han creado en este teatro una experiencia 360, lo han hecho con una elegancia exquisita, y viva vosotros por mostrar esto en prime time en España”, expresó Risto Mejide, uno de los jurados del reality show.

Tras escuchar el veredicto, Ivette agarró el micrófono para contar su experiencia y para compartir con la audiencia que había perdido su puesto de trabajo por estar en el programa. La concursante señaló que sus jefes no vieron con buenos ojos que compaginara ambas actividades. La dieron a elegir y decidió cumplir su sueño: representar a Latinoamérica en este concurso de talentos. “Me dieron a elegir en el trabajo entre ellos o Got Talent, y aquí estoy. No solo representamos a una orquesta, también a todo Latinoamérica. Tenemos todo para vivir de lo que amamos, la música”.

La situación destaca la difícil decisión que algunos artistas enfrentan al perseguir sus sueños, especialmente cuando estos chocan con las demandas laborales. A pesar del éxito en 'Got Talent', la integrante de la orquesta deberá enfrentar el desafío de equilibrar su creciente éxito con las repercusiones laborales que han desencadenado su participación en la semifinal del talent show.