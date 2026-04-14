Ver el Mundial será más fácil: gratis, en vivo y desde cualquier pantalla

Sin suscripción, sin registro, sin costo. TVN, TVMAX y TVN Radio están disponibles en vivo desde cualquier dispositivo, y además hay contenido exclusivo que ya empezó.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con el Mundial de 2026 en el horizonte y Panamá clasificada por segunda vez en su historia, la pregunta ya no es solo cuándo juega la Selección — sino dónde verla sin complicaciones, sin pagar y desde donde sea.

La respuesta, que más de uno quizás no ha explorado todavía, está en TVNPASS: la plataforma digital de TVN que transmite en vivo sus señales principales y que además tiene disponible una colección de programas de producción propia dedicados exclusivamente a este Mundial.

"No hace falta registrarse ni pagar nada. Se entra, y ya está."

Funciona desde el navegador o descargando la aplicación, lo que significa que se puede usar en el celular, en la tablet, en la computadora o en cualquier pantalla conectada. La idea es que nadie se quede sin ver un partido de Panamá por no tener acceso a un televisor en el momento exacto.

Canales disponibles en vivo

TVN

TVMAX

TVNRADIO

Programas disponibles ahora mismo

Pero lo que hace que la plataforma valga la pena explorar ahora mismo — antes de que arranquen los partidos — es la programación especial que ya está disponible y que muchos todavía no han descubierto.

Un día con…

Capítulo con Aníbal Godoy — una conversación íntima con uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol panameño.

Ciudades del Mundial

Recorre las sedes del torneo. Ya hay 8 episodios publicados con diferentes ciudades anfitrionas. DISPONIBLES 8 CAPÍTULOS

Mundialmente

Todo el contexto y el análisis del torneo más grande del mundo, con cobertura editorial propia. DISPONIBLE 18 CAPÍTULOS

Informe Mundial

Seguimiento, datos y análisis especializados de la Copa del Mundo 2026. DISPONIBLE 14 CAPÍTULOS

Un día con… es el tipo de contenido que engancha desde el primer minuto: el capítulo con Aníbal Godoy — uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del fútbol panameño — ya está publicado y disponible completo. Y Ciudades del Mundial tiene ya ocho episodios que llevan al espectador a recorrer las sedes del torneo antes de que empiece la acción.

Son el tipo de programas que se pueden ver en cualquier momento, a cualquier hora, sin depender de la parrilla televisiva tradicional.

¿Cómo acceder?