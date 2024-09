Influencer anunció su propia muerte en su canal de YouTube: 'Si me están viendo, estoy muerto'

El mundo de YouTube ha perdido a una de sus figuras más queridas y respetadas. Paul Harrell, conocido por sus reseñas expertas y educativas sobre armas de fuego, falleció a los 58 años tras una lucha contra el cáncer de páncreas. En un acto que refleja su carácter único, Paul decidió anunciar su propia muerte en un video póstumo, demostrando una vez más su honestidad y su compromiso con su audiencia, incluso en sus últimos momentos.

El 3 de septiembre de 2024, su editor, Brad Nelson, subió un video titulado simplemente "Estoy muerto", en el que Paul Harrell, con su característico estilo tranquilo y directo, explicaba que había grabado el mensaje el 20 de diciembre de 2023, poco después de recibir su diagnóstico: "Estoy grabando esto y dándole instrucciones a Brad para que lo publique después de mi muerte", dijo Paul en el video. "Así que, si me están viendo, estoy muerto".

En julio de 2023, Paul había compartido con sus seguidores que los médicos le habían diagnosticado cáncer de páncreas. Aunque la detección fue temprana, el cáncer progresó mucho más rápido de lo que había anticipado. A lo largo de su batalla, Paul mantuvo la esperanza de que podría seguir con su canal durante varios años más, pero lamentablemente solo pudo continuar unos meses.

Conmovido por no haber podido estar más tiempo con su comunidad, expresó una disculpa sincera en su mensaje final: "Pido disculpas sinceras. Tenía la esperanza de continuar en este formato durante los próximos 10 o incluso 15 años. E incluso una vez que me diagnosticaron, tenía la esperanza de que estaríamos aquí dos o tres años más, lo que resultó ser sólo unos pocos meses más. Y me disculpo por eso, realmente me hace sentir como si hubiera decepcionado a todos".

A pesar de este sentimiento, Paul expresó su gratitud por haber tenido la oportunidad de crear contenido educativo para una comunidad global de más de 1.1 millones de seguidores. Sus videos, que mezclaban un conocimiento profundo con un estilo práctico y comprensible, se convirtieron en una referencia en el mundo de las armas de fuego. "Estoy contento de haber tenido esta oportunidad de hacer todo lo que hemos hecho", dijo Paul, quien también agradeció a quienes apoyaron su canal a través de likes, comentarios, suscripciones y donaciones en Patreon.

En sus últimos momentos frente a la cámara, Paul reflexionó sobre su carrera en YouTube y la comunidad que ayudó a construir. Con humildad, señaló que tenía "muy pocos arrepentimientos" y que consideraba que, en general, había tenido éxito. "Creo que, en general, hemos tenido éxito", afirmó. "Y espero que estén de acuerdo conmigo. Así que, como siempre, no intenten hacer esto en casa y gracias por ver el video". Estas palabras finales, que marcaron su despedida, reflejan el estilo honesto y humilde que lo caracterizaba.

Para Paul Harrell, su canal era más que una plataforma para hablar sobre armas; era un lugar donde podía compartir su pasión y conocimiento con personas de todo el mundo, educando y creando un espacio de aprendizaje seguro y responsable. A lo largo de los años, Paul demostró un profundo compromiso con su comunidad, esforzándose por crear contenido de alta calidad que fuera informativo y entretenido.

Tras el emotivo mensaje de Paul, su hermano y colaborador Rob Harrell añadió un apéndice en el video, donde explicó que Paul deseaba que su legado continuara a través del canal. "Paul deseaba que mantuviera su legado a través de este canal al continuar publicando contenido educativo de alta calidad con el estilo que todos conocemos y amamos de él", comentó Rob, quien también explicó que aunque el equipo tomaría un tiempo para procesar la pérdida, esperaba regresar pronto para honrar la memoria de su hermano. "Seguirá siendo una inspiración para todos nosotros", agregó.

La comunidad de seguidores de Paul Harrell no tardó en expresar su dolor y respeto en la sección de comentarios del video. Uno de los seguidores resumió el sentir colectivo al afirmar: "La última lección de Paul fue una clase magistral sobre cómo morir con gracia y dignidad". Otros expresaron lo mucho que extrañarían sus videos y su enfoque profesional, como lo hizo un usuario que escribió: "Hay un vacío sustancial en el universo que no se puede llenar. Él era 'lo que se llama un profesional' y lo extrañaremos mucho".

Otro comentario que destacó fue uno que, con una mezcla de tristeza y admiración, señalaba el particular estilo de Paul: "Sólo Paul Harrell se disculparía póstumamente por su propia muerte".