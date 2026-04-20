COCO conquista al público con 'Veranera' en el Teatro Áurea Baby Torrijos

Con esta propuesta, la compañía continúa consolidando un lenguaje escénico que conecta disciplinas, territorios y públicos, fortaleciendo su presencia dentro del panorama cultural panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/COCO Compañía de Danza Contemporánea de Panamá presentó el pasado 15 de abril su más reciente obra, “Veranera”, con dos funciones a sala llena en el Teatro Áurea Baby Torrijos, marcando un momento destacado dentro de su temporada artística 2026.

La pieza, dirigida por la coreógrafa panameña Marlyn Attie, propone una exploración del verano como una experiencia colectiva, donde el calor, la brisa y la energía compartida se traducen en movimiento. En escena, ocho bailarines junto a músicos en vivo construyen un paisaje sensorial que conecta con el público a través del ritmo y la interacción entre cuerpo y sonido.

Uno de los elementos más distintivos de “Veranera” es su enfoque interdisciplinario. La propuesta integra el diseño de vestuario de Andrea Rebolledo, bajo el concepto de reutilización y transformación de materiales, en diálogo con la música original de Jonathan Valdivieso, quien trabajó junto a los músicos Eric Blanquicet y Carlos Quirós. Este cruce entre moda, danza y música permitió enriquecer la propuesta escénica, generando una experiencia envolvente.

La jornada incluyó además una función didáctica en horas de la mañana, dirigida a medios e invitados, como parte del compromiso de la compañía con la formación de nuevas audiencias y el acceso a la danza contemporánea. Entre los asistentes destacaron Verónica Arosemena y Gianni Bianchini.

Esta presentación también marcó un hito para la compañía, al ser la primera vez que se presenta en este escenario, tras consolidarse como residente en Ciudad de las Artes desde 2025, con el respaldo del Ministerio de Cultura de Panamá.

Luego de su exitoso estreno, “Veranera” iniciará una gira nacional en agosto, con presentaciones en ciudades como Colón, Chitré y David, reafirmando el compromiso de COCO de llevar la danza contemporánea a distintos puntos del país.

Con esta propuesta, la compañía continúa consolidando un lenguaje escénico que conecta disciplinas, territorios y públicos, fortaleciendo su presencia dentro del panorama cultural panameño.