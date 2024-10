¡El paraíso te espera! Relájate y disfruta en el Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort, con su opción All Inclusive Plus

Al optar por el paquete All Inclusive Plus, los huéspedes disfrutan de beneficios exclusivos desde su llegada. Un check-in preferencial asegura que no pierdas tiempo y comiences tu descanso cuanto antes. Las habitaciones, con una ubicación privilegiada, ofrecen vistas espectaculares del mar o los exuberantes jardines, asegurando que cada despertar sea un momento de paz y serenidad. Ya sea que busques relajarte en la piscina o el spa, o prefieras la aventura con deportes acuáticos, el resort lo tiene todo.

Farallón, Río Hato/Imagínate despertar con el sonido de las olas, sentir la suave brisa del mar mientras abres los ojos y contemplas en la lejanía el océano Pacífico. Así comienza cada día en el Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort, un paraíso donde el lujo se fusiona con la naturaleza para crear una experiencia que va más allá de unas simples vacaciones. Ahora, con el paquete All Inclusive Plus, este lugar se transforma en un viaje a la excelencia, donde cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para brindarte momentos inolvidables.

Desde el momento en que pones un pie en el Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort, el paquete All Inclusive Plus te asegura un trato especial. Olvídate de las filas y los largos procesos de registro; aquí, un check-in preferencial te da la bienvenida con eficiencia y cortesía, adicionando un cóctel colorido especial que te da el abrazo inaugural a las horas de disfrute máximo que vivirás.

Un equipo de personal dedicado estará a tu disposición desde el primer instante, listo para asegurarse de que cada aspecto de tu estadía sea perfecto. Incluso, disfrutarás de su atención de manera inmediata, pues al ingresar a la zona exclusiva, estará a tu espera un menú de cócteles y comida ilimitada.

Ubicado en Farallón, Río Hato, a noventa minutos de Ciudad de Panamá, te espera una zona exclusiva Plus de 8 módulos con 246 habitaciones, con vista al mar y al jardín, dos piscinas privadas, área de relajación, restaurantes temáticos a la carta y Buffets, Kids club, playa privada, discoteca y un sinfín de actividades diurnas y nocturnas, porque, en el Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort, cada hora se vive diferente.

¡El buen descanso es prioridad! Cuando llegas a tu habitación, el lujo te rodea en cada rincón. Con vistas panorámicas al océano o a los jardines tropicales, tu suite está equipada con detalles modernos y confortables que invitan a relajarte y desconectar. Además, una botella de vino y un plato dulce, te darán la cálida bienvenida a tu lugar de descanso.

Minibar con bebidas recargado diariamente, caja de seguridad, cama king, mobiliaria de descanso, dos mesas de noche, TV tamaño grande, espejo completo, aires acondicionados tipo split para confort adicional, balcón con sillas playeras, baño equipado con agua caliente y fría, toallas, shampoo y acondicionado, secador de cabello, y una vista de ensueño, es lo que ofrece la habitación en el área All Inclusive Plus. Y no es solo la habitación, es el entorno: cada ventana enmarca un paisaje digno de postal.

Uno de los grandes atractivos del Grand Decameron Panama, su amplia oferta gastronómica, y, con el paquete All Inclusive Plus, esa experiencia escala otro nivel. Podrás disfrutar de menús a la carta y buffet, con propuestas culinarias que abarcan la comida típica panameña y la internacional, pues este lugar vacacional, cuenta con un total de 8 restaurantes, de los cuales, dos de ellos, están a la espera de recibir a aquellos aventureros que adquieran el paquete plus, con la total libertad de visitar los 6 restaurantes restantes.

Un festín para los sentidos: gastronomía gourmet y bebidas premium

Restaurante El Canal: Este restaurante presenta deliciosos menús de mariscos a la carta en un área cerrada con aires acondicionados para su confort.

Restaurante Café Med: De especialidades mediterráneas ofrece cenas a la carta cada noche al lado de la playa, con música en vivo seis días a la semana.

La pesca del día: Ofrece el pescado fresco del día. También le brinda la oportunidad de elegir entre una selección de platos del Menú a la carta con cargo adicional.

El Pilón: Ubicado junto a una piscina infinita en el nivel superior del hotel. Ofrece cocina de especialidad panameña.

Panamai: La famosa cocina italiana no podía faltar, los platos más reconocidos y queridos por grandes y chicos lo esperan aquí.

Esquina asiatica: Especialidad de comida internacional asiatica. Deleite su paladar con una auténtica mezcla de sabores de todas partes del mundo. Aquí se combina la cocina tradicional en perfecta armonía con los gustos más exóticos.

Cowboy: Restaurante a la carta especializado en cortes de carne exclusivos y variedad de comida ahumada. Con platillos que te harán deleitar de la buena sazón y el carbón, como en el lejano oeste.

Servicios de Alimentación

Desayuno: 7:00 a.m. a 10:30 a.m.

Almuerzo: 12:00 p.m. a 2:30 p.m.

Snack diurno corrido: 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Simultáneo con el servicio de almuerzo.

Coffee break: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Compuesto por bebidas calientes/frías y pastelería/repostería.

Cena: 6:30 p.m. a 10:00 p.m.

Snack nocturno: 11:00 p.m. a 2:00 a.m.; alineado con el horario de la discoteca si hay.

Servicio de Bebidas

Bebidas no alcohólicas: 7:00 a.m. a 9:00 a.m., durante el servicio del desayuno.

Bares: 9:00 a.m. a 2:00 a.m. en horario continuo.

Discoteca : 11:00 p.m. a 2:00 a.m.; alineado con el horario del snack nocturno y con bebidas alcohólicas.

Estación de bebidas: 2:00 a.m. a 7:00 a.m.; o punto de hidratación con agua, café o aromática/té.

En cada restaurante a la carta, los ingredientes frescos y de calidad superior brillan en cada platillo. Ya sea que prefieras una cena romántica con mariscos frescos junto al mar o una comida casual con amigos, el menú está diseñado para satisfacer hasta los paladares más exigentes. Y cuando se trata de bebidas, el paquete Plus ofrece acceso a una carta premium de cocteles exquisitos y bebidas selectas. Desde champán hasta destilados exclusivos, tus momentos de brindis siempre estarán a la altura.

"Lo que es el menú Plus, puedes encontrar una variedad de postres hechos con los mejores ingredientes, un menú a la carta con proteínas variadas como los cortes Ribeye de 8 onzas, pescados enteros, costillas BBQ y una línea variada de alimentos que van a incluir los fines de semana, pesca del día. Cenas y almuerzos con acompañamientos con: puré de papa, papas cajún, vegetales hervidos, y arroces", comenzó diciendo Cesar Casillas, el sub chef encargado del plan culinario de todo el recinto.

La opción Plus, tienes acceso prioritario a los restaurantes más exclusivos del resort, donde chefs expertos crean platos gourmet con ingredientes frescos y sabores internacionales. Además, el servicio de bebidas premium te permite disfrutar de cócteles exquisitos en cualquier momento del día.

"En los desayunos ofrecemos tostadas francesas, mesas dulces, variedad de cereales, bebidas calientes y frías ilimitadas, huevos al gusto, estación de quesos, yogurt, y opción de menú a la carta, además, brindamos platillos nacionales para nuestros visitantes, comida panameña preparada para que degusten en su paladar, un pedazo de nuestras costumbres de cocina. Todo esto el huésped podrá disfrutarlo en un horario de 7:00 a.m. hasta las 10:30 a.m de manera ilimitada", puntualizó el sub chef.

Diversión sin límites: actividades para todos los gustos

El Grand Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort no es solo un resort, es un universo de posibilidades. Ya sea que prefieras pasar tus días relajado en una playa privada, sumergido en las aguas cristalinas del Caribe, o buscando emociones con deportes acuáticos, clases de baile, Vóley playa o yoga, este destino lo tiene todo.

Con el paquete All Inclusive Plus, el acceso a experiencias exclusivas te abre un mundo de aventuras. Ya sea que busques relajarte en una de las 6 piscinas o prefieras la aventura con deportes acuáticos, pues, aquí, albergan los toboganes más divertidos y extremos de todo Panamá, con una altura de 60 y 70 metros que pondrán a prueba tu espíritu aventurero y harán de tu visita, una experiencia inolvidable.

Si eres amante de los deportes, el resort ofrece desde voleibol de playa, torneos de billar, competencia de natación hasta excursiones en Terracross, vehículos playeros que están a la espera de un aventurero desafiante. Además, la piscina principal, se presta como el escenario perfecto para aquellos fanáticos del baile y el ejercicio, pues cada mañana, el personal del Grand Decameron Resort brinda un espacio para realizar rutinas de danza para toda la familia.

Adicionalmente, el salón Sambo fue creado para ser un espacio para que la diversión no termine nunca. Desde adolescentes hasta los más grandes, tienen como opción este lugar recreativo que alberga mesas de billar, juegos de mesa, paredes con pintura Neón, televisiones, música y actividades para todas las edades, en cualquier momento del día.

¿Y los más pequeños? En el Gran Decameron Panama, A Trademark All Inclusive Resort, ¡No hay de que preocuparse! Pues cuenta con un Kids Club diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable a los chiquitos de la familia. Este espacio está pensado para que los niños disfruten de actividades recreativas y educativas mientras los padres se relajan y aprovechan las amenidades del resort. Con monitores capacitados y un ambiente seguro, el Kids Club ofrece una variedad de juegos, manualidades, actividades deportivas y entretenimiento en un entorno supervisado.

Además, dentro de la habitación, podrás encontrar una zona de videojuegos para aquellos adolescentes que prefieren tomarse un tiempo fuera del sol, y darle play a las emociones en cada torneo de la pantalla.

Entretenimiento sin igual: noches mágicas y espectáculos de primer nivel

Cuando el sol se oculta, la diversión apenas comienza. Las noches en el Grand Decameron Panama son un despliegue de entretenimiento en vivo, con espectáculos que abarcan desde shows de música y danza hasta producciones teatrales inspiradas en la cultura local.

Shows interactivos que producen estallidos de carcajadas, te esperan en este lugar vacacional, pues el personal a cargo de la diversión nocturna, intenta congeniar la idea de que te sientas como en casa, brindando increíbles espectáculos al ritmo de la música y con canciones que, de seguro, será inevitable no corearlas.

Por si fuera poco, con antelación al anochecer, tendrás la oportunidad de disfrutar de un momento tranquilo con el sonido de las olas de fondo mientras te relajas, viendo una película en una gran pantalla instalada directamente en la playa.

Esta es una de las actividades más mágicas que ofrece el resort. El cine en la playa es una experiencia única donde los huéspedes pueden disfrutar de clásicos del cine o películas familiares bajo el cielo estrellado. Es el plan perfecto para una velada relajada en un entorno paradisíaco, ideal tanto para parejas como para familias que buscan algo especial al finalizar el día.

El bingo es otra de las actividades favoritas del Grand Decameron Panama, una opción divertida y social para los huéspedes de todas las edades. Este juego clásico reúne a los visitantes en un ambiente animado donde se mezclan la emoción y la camaradería. Con premios atractivos y la alegría del juego, es una actividad perfecta para compartir en familia o entre amigos.

Pero, si lo tuyo es cantar y mostrar tu talento a los vecinos del lugar, la opción de Karaoke también está disponible algunas noches, para que lo apuntes en la agenda de tu próxima visita.

¡Aquí la noche no termina! Y es que a partir de las 11:00 p.m. hasta las 2:00 a.m, la discoteca abre sus puertas como un espacio lleno de luces de colores y una barra completa de bebidas alcohólicas, cócteles, y tragos especiales para aquellos que prefieren cerrar el día con música, baile y buena compañía.

Al caer la noche, el ambiente se llena de energía, con DJ's en vivo tocando una mezcla de música internacional y local, desde los últimos éxitos de la música pop hasta ritmos latinos que invitan a mover los pies. Las luces, el sonido y la atmósfera festiva crean el entorno ideal para que los huéspedes disfruten de una noche inolvidable sin salir del resort.

La discoteca es el lugar perfecto tanto para parejas que desean bailar bajo las luces, como para grupos de amigos que quieren celebrar una noche divertida. Además, como parte del paquete All Inclusive, puedes disfrutar de una amplia selección de bebidas sin preocuparte de nada, solo de dejarte llevar por la música y el ambiente.

Relax absoluto: spa, piscinas y espacios de bienestar

Las vacaciones son, ante todo, un momento para desconectar y mimarse, y el Grand Decameron Panama entiende eso a la perfección. Con el All Inclusive Plus, el spa de lujo del resort te ofrece acceso a tratamientos exclusivos que van desde masajes relajantes hasta tratamientos de belleza con productos de alta calidad. Aunque, los servicios de Spa y el salón de belleza, lleva un cargo adicional.

Además, las áreas de descanso exclusivas para los huéspedes Plus te brindan privacidad y confort. Desde camas balinesas en la playa hasta cabañas privadas junto a la piscina, siempre encontrarás un rincón especial para relajarte y disfrutar del paisaje tropical.

Quizás el mayor lujo de todos es el nivel de atención personalizada que recibirás. Con el paquete All Inclusive Plus, personal exclusivo estará disponible para anticipar tus necesidades y asegurar que cada momento de tu estadía sea extraordinario. Desde reservar actividades privadas hasta asegurarse de que tu bebida favorita esté lista al llegar a la playa, el equipo del Grand Decameron hará que te sientas como un VIP en cada interacción.

También, tendrás la oportunidad de generar tus reservas mediante códigos QR ubicados en las paredes, los cuales te permitirán apartar los espacios en restaurantes para el almuerzo o cena, y ver el calendario de actividades diarias que tiene preparado para ti el hotel.

"Nuestro compromiso será siempre brindar vacaciones accesibles y seguras, todo en un mismo lugar. Aquí podrás encontrar actividades para toda la familia, parejas o de manera individual. En este resort el servicio al huésped es la prioridad del día a día, queremos que todos nos vean como el lugar ideal para alejarse de la rutina y disfrutar con todo ilimitado e incluido", comentó Ruth García, Sub Gerente del hotel.

En definitiva, visitar el Grand Decameron Panama, con el paquete All Inclusive Plus es mucho más que unas vacaciones; es una experiencia inmersiva en la que el lujo, el confort y la diversión se combinan para crear recuerdos inolvidables. Ya sea que viajes en pareja, con amigos o en familia, este paraíso tropical te garantiza una experiencia única donde cada detalle ha sido pensado para brindarte lo mejor. Desde la llegada hasta la despedida, tu estadía será un viaje a la excelencia vacacional, un escape al paraíso que nunca olvidarás y ¡Una elección perfecta para quienes buscan lo mejor en sus vacaciones!

Si quieres vivir una experiencia de descanso y diversión en un solo lugar podrás obtener toda la información en www.decameron.com o llamando a su línea 800-2111