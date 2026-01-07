Ciudad de Panamá/La exposición al sol tiene efectos positivos, como la producción de vitamina D, pero también puede causar daños en la piel si no se toman precauciones. Los rayos UV pueden provocar envejecimiento prematuro, manchas, quemaduras e incluso aumentar el riesgo de cáncer de piel. Conoce cómo protegerte correctamente, la importancia del bloqueador solar y por qué el cuidado de la piel debe ser parte de tu rutina diaria.