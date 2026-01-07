¿Cómo afecta el sol a nuestra piel?

Jelou!

Lo que debes saber para proteger tu piel todos los días.

¿Cómo afecta el sol a nuestra piel? / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
07 de enero 2026 - 13:35

Ciudad de Panamá/La exposición al sol tiene efectos positivos, como la producción de vitamina D, pero también puede causar daños en la piel si no se toman precauciones. Los rayos UV pueden provocar envejecimiento prematuro, manchas, quemaduras e incluso aumentar el riesgo de cáncer de piel. Conoce cómo protegerte correctamente, la importancia del bloqueador solar y por qué el cuidado de la piel debe ser parte de tu rutina diaria.

Temas relacionados

cita medica Salud Jelou rayos ultravioletas
Si te lo perdiste
Lo último
stats