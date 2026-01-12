Ciudad de Panamá/El cantante colombiano Yeison Jiménez, una de las voces más destacadas de la música popular, falleció trágicamente en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026, cuando la avioneta en la que viajaba junto a cinco personas más se estrelló poco después de despegar en el departamento de Boyacá, rumbo a un concierto en Medellín. Las autoridades aeronáuticas ya investigan las causas del siniestro, mientras fans y colegas lamentan su partida a los 34 años.