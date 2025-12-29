Ciudad de Panamá/Un monumento que conmemoraba los 150 años de la presencia de la comunidad china en Panamá, ubicado en el Mirador del Puente de las Américas en Arraiján, fue demolido durante la noche del 27 de diciembre por orden de la Alcaldía, bajo el argumento de riesgos estructurales y vencimiento de la concesión del terreno. La acción generó indignación entre la comunidad chino-panameña, solicitudes de investigación por falta de diálogo y fuertes reacciones diplomáticas por parte de China, que calificó la demolición como un acto que hiere la amistad bilateral. El presidente de Panamá también condenó el derribo y ordenó la restauración del monumento en el mismo sitio, coordinando con la comunidad china y el Ministerio de Cultura para preservar este símbolo histórico y cultural.