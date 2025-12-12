Ciudad de Panamá/La actriz Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños rompió el silencio para explicar cómo se manejó la herencia del comediante y responder a las críticas que surgieron tras el estreno de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo. Meza aseguró que fue ella quien insistió en que cada uno de los hijos de Gómez Bolaños recibiera una importante suma de dinero en 2006, y defendió que nunca actuó por interés propio. Además, criticó la forma en que se ha retratado la vida personal del legendario comediante en la producción, señalando que ha afectado injustamente su memoria y legado.