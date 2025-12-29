J Balvin lanza tema con Bizarrap y desata polémica

Jelou!

J Balvin y Bizarrap sorprenden con una nueva Music Session que genera debate entre fans y críticos.

J Balvin lanza tema con Bizarrap y desata polémica / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
29 de diciembre 2025 - 14:10

Ciudad de Panamá/J Balvin y el productor argentino Bizarrap lanzaron una nueva Music Session que rápidamente generó debate en redes sociales. El tema presenta una mezcla de sonidos electrónicos con tintes latinos y una faceta más introspectiva del colombiano. Mientras muchos celebran la unión de ambos artistas y su propuesta musical, otros cuestionan si el resultado cumple con las altas expectativas que rodean esta colaboración.

Temas relacionados

Jelou J Balvin Bizarrap
Si te lo perdiste
Lo último
stats