Ciudad de Panamá/J Balvin y el productor argentino Bizarrap lanzaron una nueva Music Session que rápidamente generó debate en redes sociales. El tema presenta una mezcla de sonidos electrónicos con tintes latinos y una faceta más introspectiva del colombiano. Mientras muchos celebran la unión de ambos artistas y su propuesta musical, otros cuestionan si el resultado cumple con las altas expectativas que rodean esta colaboración.