Ciudad de Panamá/El sábado 27 de diciembre se llevará a cabo la Jornada de Reciclaje en Arraiján desde las 8 am, una iniciativa que busca reunir a la comunidad para promover el cuidado del medio ambiente y el manejo responsable de los residuos. Los asistentes podrán llevar materiales reciclables como plástico, papel, cartón, vidrio y aluminio, contribuyendo así a reducir el impacto ambiental y fomentar una cultura sostenible. Una actividad pensada para participar en familia y aportar al bienestar del distrito.