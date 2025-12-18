Jornada de Reciclaje | Arraijan

Una iniciativa comunitaria para cuidar el ambiente y fomentar el reciclaje en Arraiján.

Keiyomi Ortiz - Redactora digital
18 de diciembre 2025 - 14:37

Ciudad de Panamá/El sábado 27 de diciembre se llevará a cabo la Jornada de Reciclaje en Arraiján desde las 8 am, una iniciativa que busca reunir a la comunidad para promover el cuidado del medio ambiente y el manejo responsable de los residuos. Los asistentes podrán llevar materiales reciclables como plástico, papel, cartón, vidrio y aluminio, contribuyendo así a reducir el impacto ambiental y fomentar una cultura sostenible. Una actividad pensada para participar en familia y aportar al bienestar del distrito.

