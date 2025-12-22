Ciudad de Panamá/Llega Plato de Mi Tierra Ideal, una dinámica que celebra la cocina tradicional panameña invitando a todos a mostrar platos típicos de su provincia preparados con Leche IDEAL como ingrediente estrella. Para participar, solo debes subir una foto o video de tu receta a tus redes sociales con el hashtag #PlatoDeMiTierraIdeal, etiquetar a @jeloutvn y mantener tu cuenta pública.