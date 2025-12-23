¡Esto fue lo que se vivió en el desfile de Navidad de la Chorrera!

Jelou!

Luces, colores y espíritu festivo se tomaron las calles de La Chorrera.

¡Esto fue lo que se vivió en el desfile de Navidad de la Chorrera! / Keiyomi Ortiz
Keiyomi Ortiz - Redactora digital
23 de diciembre 2025 - 14:43

Ciudad de Panamá/El desfile de Navidad en La Chorrera fue una explosión de alegría y tradición, con carrozas iluminadas, comparsas, bandas musicales y personajes navideños que llenaron de energía y emoción a grandes y pequeños. Familias enteras se reunieron para disfrutar del recorrido, las presentaciones artísticas y el ambiente comunitario, celebrando juntos el inicio de la temporada festiva.

