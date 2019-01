El Papa Francisco llega a la Ceremonia de Acogida de la JMJ

El tema pastoral de la ceremonia es “La Vocación. María como ejemplo de respuesta a la llamada del Señor”.

El papa Francisco llegó al campo desde la Nunciatura y abordó el papamóvil en el puente de la Avenida 3 de noviembre, para realizar un recorrido hasta la tarima principal de la Cinta Costera.

La ceremonia inició con el canto del himno de la JMJ Panamá 2019, en sus diferentes versiones, mientras el Papa llegaba a la tarima.

Previo a la ceremonia se realizó presentaciones artísticas en el Festival de la Juventud. Actuaron grupos que representaban varias propuestas artísticas, sobre todo de música y danza como: Herkinbuelvas Dj, Jesse Demara, Invoxdei, Halleluya Band, La voz del Desierto, Acts of the Apostles, The Sun, entre otros.