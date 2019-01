Jóvenes en Centro de Cumplimiento se preparan para cantarle al papa Francisco

En diferentes puntos de las instalaciones hay trabajos que se adelantan en el centro, por la próxima visita del pontífice argentino. Pero este es un preparativo especial.

Por primera vez el coro conformado por jóvenes internos, practica para cantarle al Papa.

Un chico que desde niño fue miembro activo de la Iglesia católica, llegó a participar fuera de Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Hace poco, por una mala decisión, cometió delito.

Pensó que ya no sería parte de la JMJ en Panamá y que nunca vería al Papa, que ahora va a visitarlo. Su voz lidera el coro que cantará a Francisco.

El coro está conformado por chicos y chicas.

Una joven de 15 años de las 12 muchachas que participan, lidera las voces femeninas y cumple pena por homicidio. No tenía idea de quién era el papa Francisco y ahora que lo sabe, está llena de ansiedad.

Tres jóvenes tendrán la oportunidad de confesarse con el pontífice. Uno de ellos cometió doble homicidio a sus 16 años.

Líder de pandilla en la calle y en su pabellón, espera que se haga el milagro y la visita del papa Francisco, cambie su vida.

La directora del Centro de Cumplimiento, Emma Alba Tejada, confiesa que preparar a los jóvenes para la visita del Papa, no ha sido fácil. Muchos no creen en religión, no están bautizados y ni siquiera se saben persignar.

Más de un centenar de jóvenes del Centro de Cumplimiento de Menores, recibirá al papa Francisco el próximo viernes 25 de enero.