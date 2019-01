Ulloa sobre la JMJ: 'Esta es la única fiesta donde no va a haber paracaídas, todos están invitados'

Relacionados Extreman controles en puntos fronterizos por ingreso de peregrinos de la JMJ

El encuentro internacional será del 22 al 27 de enero, sin embargo, cientos de jóvenes de los cinco continentes llegan a diario por vía terrestre, marítima y aérea para participar de la prejornada o Días en las Diócesis.

Ulloa manifestó que durante las actividades de la JMJ habrá puntos para los jóvenes inscritos y para las personas que no se inscribieron, a ellos ha extendido la invitación.

“ Nadie puede decir yo no me he inscrito, no puedo ir”, reiteró.

Se espera la llegada de más de 250 mil peregrinos de 160 países del mundo.

El máximo jefe de la Iglesia católica panameña dijo que cree en los panameños y todos están dando lo mejor. “ Lo que se van a llevar los jóvenes no es la Iglesia, ni el Estado, es el país y el país soy yo y eres tú también”.

Manifestó que la sonrisa de los panameños será el mejor recuerdo que se llevarán los peregrinos.