El papa agradece a voluntarios que trabajaron ‘codo a codo’ por la JMJ Panamá 2019

El pontífice dirigió su discurso este domingo 27 de enero, ante casi 20 mil voluntarios congregados en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

“ Qué importante es escucharlos y darnos cuenta de la comunión que se genera cuando nos unimos para servir a los demás. Experimentamos cómo la fe adquiere un sabor y una fuerza completamente nueva: se vuelve más viva, dinámica y real. Se experimenta una alegría diferente por haber tenido la oportunidad de trabajar codo a codo con otros para lograr un sueño común”, ha dicho en su discurso.

Francisco también ha agradecido la experiencia que le contaron los voluntarios sobre el trabajo realizado durante la JMJ.

Voluntario cuenta su experiencia en la JMJ al papa Francisco Voluntario cuenta su experiencia en la JMJ al papa Francisco

Este es el caso de Bartosz Placak, quien pidió ser voluntario internacional en Panamá y según cuenta, “ha recibido más de lo que esperaba”.

El pontífice destacó que, los voluntarios, además de alegrías han acogido con amor los momentos duros y los sacrificios que representa esta gran misión.

“ Lo bueno es que estas debilidades no te detuvieron en tu entrega ni se volvieron lo central y más importante. Las experimentaste en el servicio, sí; intentando entender y servir a los otros voluntarios y peregrinos, sí; pero tuviste la valentía de que esto no te frenara, no te paralizara, seguiste adelante”, reiteró.

Los felicitó por poner el servicio y la misión en primer lugar.

“ Gracias a todos, porque en estos días han estado atentos y pendientes hasta de los más pequeños, cotidianos y aparentemente insignificantes detalles, como ofrecer un vaso de agua, y ―a la vez― atendieron las cosas más grandes que requerían de mucha planificación”, sostuvo el sucesor de Pedro en su discurso.

Los voluntarios son una parte vital de la JMJ, pues a través de su trabajo forman parte de los eslabones de esta gran cadena que permite lograr la realización del encuentro internacional.

Arzobispo Ulloa agradece a los voluntarios de la JMJ Arzobispo Ulloa agradece a los voluntarios de la JMJ

" Ustedes han querido dedicar su tiempo, energía, recursos, a soñar y armar este encuentro. Podrían perfectamente haber optado por otras cosas, pero quisieron comprometerse. Dar lo mejor de sí para hacer posible el milagro de la multiplicación no solo de los panes sino de la esperanza”, manifestó Francisco.

En tanto, les ha pedido que vayan, cuenten, lleven el testimonio y contagien lo que han visto y oído, con gestos simples y cotidianos.

El papa Francisco ha querido recordar que como dijo en Cracovia, no sabe si estará en la próxima JMJ, pero “ Pedro seguro estará y los confirmará en la fe”.

Por su parte, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa también agradeció a los voluntarios que acudieron al llamado del Comité Organizador Local para hacer posible la JMJ Panamá 2019.

“ Gracias queridos voluntarios, gracias porque sin ustedes no hubiese sido posible que la riqueza multiétnica y pluricultural de este continente hubiese enriquecido la fe de tantos peregrinos. Ustedes han hecho posible vivir este Pentecostés Juvenil, que nos envía junto a los jóvenes para anunciar la Buena Nueva de Jesucristo, sin miedo a las contracorrientes del mundo", aseveró el arzobispo.