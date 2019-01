El sacerdote cantante que pondrá a bailar a los peregrinos en la JMJ

Al ingresar a su cuenta en Instagram salta a la vista que no es un sacerdote común, pues en sus publicaciones hay fotos cantando, levantando pesas, usando bicicleta, disfrutando de la naturaleza y ejerciendo su misión como cura y evangelizador.

En el documental “My Story”, este cura confiesa que muchas personas le preguntan sobre el equilibrio en su estilo de vida.

“ Probablemente no tengo el estilo de vida de un sacerdote típico. Creo que ningún sacerdote en particular vive en un estilo sacerdotal en particular, porque no hay definición de qué es un sacerdote. Todo lo que puedo decir es que amo ser sacerdote”, dijo Galea en dicho documental.

Está seguro de que, aunque tuviera mil vidas elegiría ser sacerdote en todas y cada una de ellas, porque siente pasión por lo que hace y la gente a la que sirve. “ La vida y el mensaje que llevo, que es el amor de Dios”,

Galea no siempre quiso ser sacerdote, sin embargo, recuerda haber tenido una conversión cuando tenía 16 años de edad.

Durante ese tiempo rezaba implorando a Dios, que daría la vuelta al mundo cantando, bailaría, pero que no lo hiciera convertirse en cura.

“ Porque para mí un sacerdote era alguien siempre atrapado en una iglesia, teniendo siempre que hacer funerales. Pero esto cambió un poco cuando conocí a alguien, un sacerdote en Italia, quien ama la vida, ama su sacerdocio y lo vive de una manera que jamás había visto y oído”, contó en el citado documental.

El resto para Galea ha sido una gran sorpresa de la vida, pues trabaja en la parroquia, guía a muchos fieles católicos y trabaja con jóvenes a través de su mejor lenguaje, la música.

Apela a que los sacerdotes proclamen el evangelio, el amor y la compasión con un lenguaje que la gente comprenda.

Miles de jóvenes del mundo tendrán la oportunidad de verlo, cantar y bailar sus canciones en Panamá con las que busca dejar un mensaje de amor a la humanidad.