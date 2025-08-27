Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 27 de agosto de 2025
Conozca los resultados completos del sorteo del miércoles 27 de agosto de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Resultados del sorteo del miércoles 27 de agosto
Primer premio: 1391
Letras: DDBA
Serie: 12
Folio: 6
Segundo premio: 3561
Tercer premio: 8225