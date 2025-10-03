EN VIVO: Sorteo del Gordito del Zodiaco viernes 3 de octubre

Este viernes 3 de octubre jugó el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al signo de Virgo de la Lotería Nacional. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo contamos y, de paso, le damos las herramientas para que pueda calcular de inmediato la pirámide y prepararse para la lotería.

Resultados del Gordito del Zodiaco del viernes 3 de octubre

Primer premio: 2877

Letras: BBCB

Serie: 2

Folio: 25

Segundo premio: 13

Tercer premio: 01