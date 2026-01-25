Lotería Nacional: Resultados del sorteo del domingo 25 de enero de 2026
Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 25 de enero se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) desde la plaza Víctor Julio Gutiérrez. ¿No tuvo oportunidad de seguir la transmisión del sorteo y no sabe qué número jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Resultados del sorteo del domingo 25 de enero de 2025
Primer premio: 3942
Letras: AADC
Serie: 25
Folio: 11
Segundo premio: 6826
Tercer premio: 8408