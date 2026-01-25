Lotería Nacional: Resultados del sorteo del domingo 25 de enero de 2026

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 25 de enero se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) desde la plaza Víctor Julio Gutiérrez. ¿No tuvo oportunidad de seguir la transmisión del sorteo y no sabe qué número jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del domingo 25 de enero de 2025

Primer premio: 3942

Letras: AADC

Serie: 25

Folio: 11

Segundo premio: 6826

Tercer premio: 8408

