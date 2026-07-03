Resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 03 de julio de 2026

Este viernes 03 de julio de 2026 se realizó el Gordito del Zodiaco correspondiente al signo de Géminis, de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) desde la histórica plaza Víctor Julio Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del viernes 03 de julio de 2026

Primer premio: 3011

Letras: CBBc

Serie: 2

Folio: 6

Segundo premio: 92

Tercer premio: 32