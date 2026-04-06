Resultados del sorteo de la lotería correspondiente al domingo 5 de abril de 2026

Este lunes 6 de abril de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) correspondiente al domingo 5 de abril, que no se realizó por fiestas religiosas. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del miércoles 1 de abril de 2026

Primer premio: 5349

Letras: BAAB

Serie: 8

Folio: 13

Segundo premio: 8952

Tercer premio: 2891

Resultados del sorteo del miércoles 1 de abril de 2026