EN VIVO: Resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco viernes 19 de diciembre

Este viernes 19 de diciembre jugó el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al signo Sagitario de la Lotería Nacional. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo contamos y, de paso, le damos las herramientas para que pueda calcular de inmediato la pirámide y prepararse para la lotería.

Resultados del Gordito del Zodiaco del viernes 19 de diciembre

Primer Premio: 7792

Letras: ABAA

Serie: 1

Folio: 19

Segundo premio: 10

Tercer premio: