EN VIVO | Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 3 de septiembre de 2025

Conozca los resultados completos del sorteo miércoles 3 de septiembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Panamá/Este miércoles 3 de septiembre se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del miércoles 3 de septiembre

Primer premio: 0884

Letras: CAAC

Serie: 22

Folio: 9

Segundo premio:

Tercer premio: