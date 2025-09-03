EN VIVO | Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 3 de septiembre de 2025
Conozca los resultados completos del sorteo miércoles 3 de septiembre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Panamá/Este miércoles 3 de septiembre se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Resultados del sorteo del miércoles 3 de septiembre
Primer premio: 0884
Letras: CAAC
Serie: 22
Folio: 9
Segundo premio:
Tercer premio: