Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 25 de marzo de 2026

Conozca los resultados completos del sorteo del miércoles 25 de marzo de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Anfora del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. / TVN Noticias

Panamá/Este miércoles 25 de marzo de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del miércoles 25 de marzo de 2026

  • Primer premio: 6915
  • Letras: CCDB
  • Serie: 2
  • Folio: 2
  • Segundo premio: 1573
  • Tercer premio: 1871

Resultados del sorteo del miércoles 25 de marzo de 2026

Resultados del sorteo del miércoles 25 de marzo de 2026
Resultados del sorteo del miércoles 25 de marzo de 2026 / TVN

Temas relacionados

sorteo de la lotería Lotería Nacional de Beneficencia Juegos de azar
Si te lo perdiste
Lo último
stats