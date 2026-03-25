Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 25 de marzo de 2026

Conozca los resultados completos del sorteo del miércoles 25 de marzo de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Panamá/Este miércoles 25 de marzo de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Resultados del sorteo del miércoles 25 de marzo de 2026

Primer premio: 6915

Letras: CCDB

Serie: 2

Folio: 2

Segundo premio: 1573

Tercer premio: 1871

Resultados del sorteo del miércoles 25 de marzo de 2026