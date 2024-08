¡Empoderada y arrasadora! La Sra. Dezdy promete convertirse en una detective experta para esta temporada de La Máscara

Ciudad de Panamá, Panamá/La inigualable Dezdy Ninoshka Pérez Hilton, regresa a una de las sillas principales de La Máscara, aquella posicionada frente al escenario para no perderse los más mínimos detalles de cada gala. Y es que como ya sabemos, la Sra. Dezdy ha sido una de las investigadoras más polémicas del megaproyecto temporada tras temporada.

Con lupa en mano y una intuición que solo ella tiene, Dezdy Ninoshka ha revelado algunos secretos para convertirse en ¡La mejor investigadora de La Máscara! En una entrevista exclusiva, la detective especializada en famosos del patio, comentó que, para conocer las verdaderas identidades detrás de cada personaje, hay que tener compromiso.

“Soy de las que se mete en el papel de investigar y podría decir que mi mejor arma son mis seguidores. Las redes sociales me han ayudado a conectarme con el público que ve el show y me ayudan a fijarme en detalles específicos que me dan la respuesta acertada”, comenzó diciendo.

Por otro lado, Dezdy dejó claro que, para que un investigador pueda ser acertado en cada gala, debe tener la responsabilidad de leer a sus seguidores luego de acabarse la transmisión en vivo.

Curiosamente, aunque la influencer y animadora siempre ha estado de jurado, no podíamos dejar de preguntarle: si fueses una máscara inventada, ¿Cuál serías?

Con la particular gracia que la representa, Dezdy hizo referencia a un animal marino, respondiendo que, ella se vestiría de un delfín gimnástico muy colorido. ¡No esperábamos menos!

Tener la responsabilidad de descubrir a los famosos no es tarea fácil, es más, La Máscara tiene el secreto mejor guardado de todo Panamá, con cada uno de sus personajes, los cuales se suben al escenario para brindar noches y shows entretenidos.

Lo anterior, hizo relevancia para la Sra. Dezdy, la cual afirmó que, este megaproyecto de TVN, brinda un espacio en familia. Y, aunque su público es directamente adulto, los niños también tienen la posibilidad de visualizarse como nuevos personajes en televisión, hacen coreografías y bailan al ritmo de la música más pegada de los últimos años.

“Siempre cuido mi vocabulario, aunque sepa que detrás de cada máscara hay un adulto. Mi compromiso es divertir a todos los que nos están viendo porque me ha pasado que en la calle me reconocen y me vinculan con el proyecto, y eso siempre me hace feliz. Para mí llegar a un público diverso, es también obligarme a tener una personalidad diferente”, agregó.

Adicionalmente, la Sra. Dezdy recordó sus “agarrones” con Carolina Dementiev, pues, contrario a lo que muchos piensan sobre su relación, ambas como jurados se llevan muy bien, y siguen la línea del humor en cada desacuerdo.

“Hay muchas cosas que los televidentes no ven y que pasan en el backstage, por ejemplo, mi relación con ella, siempre es chévere, divertida, y disfruto mucho las peleas que tenemos en vivo” , finalizó diciendo Dezdy Ninoshka.