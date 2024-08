'Me gustaría ver a Juan Diego Vásquez dentro de una máscara'. Este es el pronóstico de Dezdy para la nueva temporada

Ciudad de Panamá, Panamá/Para la investigadora Dezdy Ninoshka Pérez Hilton, uno de los mejores secretos guardados de todo Panamá en esta nueva temporada de La Máscara, será la participación de un famoso internacional que haya aceptado el reto.

“A mí me encantaría ver a una personalidad como Karen Sevillano, la colombiana está en su mejor punto y en Panamá la recibimos muy bien, ella podría darse un paseo por los estudios de TVN”, comentó Dezdy en una entrevista.

También, la investigadora reveló que, para esta temporada no pretende “enamorarse y aficionarse” con las máscaras, pues su corazón termina triste cuando es el momento de la eliminación.

“Personalmente, siento que cada personaje va más allá del disfraz, todos tienen una personalidad diferente y yo me fijo en eso. Siempre he tenido favoritas y cuando es el momento de la decisión difícil, me da un sentimiento. Me pasó con Coco Loco; su show era uno de mis preferidos", indicó.

Lo anterior, hizo que Dezdy pudiese recordar sus participaciones como parte del jurado en las ediciones anteriores del programa, incluso, confesó que, estar sentada en la mesa de los investigadores la hace sentir una energía única.

"A muchos televidentes les gusta La Máscara porque pueden ver la conexión que tenemos los tres investigadores. Cuando Carolina, Orman y yo nos juntamos, el ambiente se torna diferente, pues todos nos entendemos muy bien”, agregó.

Por otro lado, la influencer panameña hizo una curiosa suposición de lo que podría estar pasando detrás de cada máscara.

“Siempre he querido ver a alguien de la política vestido de un personaje, un exdiputado como Juan Diego Vásquez o cualquier personalidad como la de él, eso de verdad sería una sorpresa”, dijo la animadora.

En la misma línea de ideas, Dezdy aclaró que ya sospecha de muchos famosos del patio, incluso, puso en duda a algunas personalidades de TVN a quienes se podría encontrar dentro de los personajes.

“Siento que algún presentador de Jelou! Puede estar en esta temporada, o al menos es lo que muchos esperan ver”, finalizó diciendo.

La tercera temporada de este megraproyecto, traerá a 10 nuevas personalidades que pretenden ser descubiertas por no solo los investigadores, sino también por aquellos fanáticos que no se despegan a la gran producción de La Máscara.