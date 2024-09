¿Cómo hizo? Ñero Berastegui reveló no haberle dicho a nadie de su familia que se encontraba participando en La Máscara

Ciudad de Panamá, Panamá/En la última gala pudimos conocer a la verdadera identidad de Pato como nada más y nada menos que Israel Berastegui, el presentador de TV conocido como "Ñero", el cual tuvo que responder al llamado de ¡Fuera Máscara! Luego de perder en votos contra Calixto.

De esta manera, los televidentes pudieron conocer toda la experiencia del humorista desde que aceptó el reto de darle vida a una de las máscaras de esta temporada. Y es que si hablamos de versatilidad, de seguro, tendríamos que mencionar a Israel Berastegui, pues el presentador es conocido por hacer los personajes de: Lencha y Rutilio en Hecho en Panamá.

Según las primeras palabras del que en algún momento fue Pato, aceptar su participación en la máscara, implicó que tuviese que coordinar una agenda de ensayos y grabaciones mucho más apretada, excluyendo que, ninguno de sus allegados sabían que él era una máscara.

"Tenía que dejar mi carro estacionado en otro lugar, decirle a mi familia que Carrington (productor de Hecho en Panamá) me necesitaba todo el tiempo y debía estar en el canal o ocupado con cualquier otra cosas", comentó Ñero.

En una entrevista en el morning show de Jelou! Israel también hizo unas confesiones que nadie se esperaba, pues, el humorista le dejó saber a todo los televidentes que su hijo se encontraba interesado en ir a las galas en vivo del show, pero, al nadie saber que él se encontraba como participante, tuvo que inventarle varias excusas.

"Mi hijo sabe que yo mantengo aquí y en las primeras galas siempre me pedía que consiguiera boletos para venir juntos. Pero, claramente yo tuve que decirle que no, pues ni siquiera su mamá sabía que yo me encontraba dentro de uno de los trajes", dijo Israel.

Por otro lado, confesó que, hace unos cuantos días inició un proyecto de comidas con un grupo de amigos, los cuales comenzaron a notarlo muy raro debido a que se ausentaba con mucha más frecuencia sin decir específicamente a donde iba.

"Toda la culpa la puse sobre los proyectos de aquí. Me tocaba decir que estábamos haciendo grabaciones o inventar cualquier cosa, porque sentía que en lo más mínimo podrían descubrirme", expresó nuestro antiguo Pato.

Todos estos esfuerzos recalcan el valor que tiene hacer parte de un megaproyecto como La Máscara, debido a los esfuerzos que tienen que hacer los famosos, para seguir en el anonimato.

"Con las pistas sé que mi mujer ya había confirmado que era yo, pero, no era algo que yo afirmaba en casa", finalizó diciendo. ¿Se imagina la reacción de su familia al verlo desenmascarado?

Recordemos la participación de Pato en La Máscara