¿Qué se necesita para ser un buen investigador de La Máscara? Esto fue lo que dijo la Sra Dezdy

Ciudad de Panamá, Panamá/El brillo y el esplendor que llevan los vestuarios de la Sra. Dezdy, no es solo lo que la hace una de las investigadoras más polémicas del megaproyecto La Máscara. También, su intuición y el buen oído para reconocer a los famosos del patio, le han creado una imagen de referencia a muchos televidentes sobre ¿Qué se necesita para ser un buen detective?

Y es que estar al tanto de la cultura popular es fundamental, pero, según palabras de Dezdy Ninoshka, un investigador debe ser capaz de combinar pistas lógicas y confiar en su intuición para llegar a la respuesta y famoso correcto.

Aunque, pareciera que cada detective tiene un “as bajo la manga”, pues para la animadora de eventos, sus mejores aliados son el público, quienes le escriben mediante sus redes sociales algunas pistas que, quizá, ella no se ha percatado.

“Mi buzón de mensajes siempre está abierto para todos los fanáticos que me escriben y me hacen caer en cuenta de algunas cosas que deja la gala, ya que cada máscara tiene su personalidad propia y no es precisamente la del famoso", dijo la Sra. Dezdy

Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, para Dezdy un investigador fiel de La Máscara, debe notar pequeños detalles en las actuaciones, movimientos corporales y pistas que los televidentes puedan revelar la identidad de la persona bajo el traje.

“A veces, lo que sientes vale más que lo que ves”, confesó la Sra. Dezdy. En este programa, la intuición es tan valiosa como cualquier evidencia tangible. Dejarse llevar por el instinto puede ser esa chispa que nos dice quien está bajo el personaje y revelamos el secreto mejor guardado de Panamá.

Por otro lado, un buen investigador no siempre está de acuerdo con sus compañeros de mesa, incluso, los desacuerdos del jurado hacen que el público muestre más atención a una postura o a la otra, haciendo más divertidas todas las galas.

“Cuando pienso en la conexión con Orman y Carolina, pienso es lo entretenido que es La Máscara, porque muchas veces no hemos estado de acuerdo, pero eso le pone el picante que se necesita para debatir la personalidad del espectáculo que se encuentra bajo el disfraz”, comentó reída la Sra. Dezdy.

¡No ha cambiado nada! Para esta nueva temporada de La Máscara, Dezdy trae una misión, y es reafirmarles a todos, que es ella sin duda la mejor investigadora de Panamá y el mundo entero.