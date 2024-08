El pronóstico de La Máscara: Famosos del patio opinan sobre quienes podrían estar en esta temporada

Ciudad de Panamá, Panamá/A pocos días de que nuestras televisiones se enciendan con música y diversión por el estreno de La Máscara, varias figuras del espectáculo, han comenzado a tirar sus predicciones, o, al menos, es lo que le han ido contando a las cámaras de este mega proyecto.

Nuestro recorrido de investigación comenzó desde la cocina de Jelou, con el experto en recetas de comida, Alexis Sittón. El chef abrió la puerta de predicciones y no tomo mucho tiempo para que comenzara a revelar los nombres de las posibles personalidades que él piensa, están en esta tercera temporada.

"Te voy a decir algo, Guacatín es Aldo Ranks, estoy seguro", dijo el chef luego de que Ingrid del Carmen le enseñara la zapatilla colorida del personaje.

Siguiendo con las investigaciones, nos topamos a Sonia Marí Andrés, la presentadora y modelo de la cual muchos especulan, podría hacer parte del elenco de La Máscara en esta nueva temporada.

Según palabras de la misma Sonia, su presencia reciente en el canal es más que todo para apoyar a sus compañeros de Jelou! Cuando alguno se va de vacaciones, sin embargo, esto a mucho les parece sospechoso. Por ejemplo, para el presentador Domil Leira, sería su compañera Sonia, quien está debajo del personaje de Res María.

Por otro lado, para Amanda Díaz, que a su vez es presentadora de La Máscara, uno de los nuevos personajes que sorprenderá a todos cuando sea desenmascarado, será gracias a Eddy Vásquez.

En temporadas anteriores, se ha especulado que, el conocido colonense podría hacer parte del elenco, sin embargo, estas predicciones no se han cumplido, lo que hace que, Amanda espere verlo para el regreso del megaproyecto.

A su vez, la inolvidable Sra. Dezdy ha dado mucho de qué hablar como jurado, incluso, en esta nueva entrega, la mujer más polémica de la televisión hizo su predicción con un exdiputado muy conocido.

"Ojalá y en algún momento salga desenmascarado un político como Juan Diego Vásquez. Me encantaría ver a alguien como él en el programa porque siento que nadie se lo esperaría", dijo la influencer.

El set de noticias de TVN no se quedó atrás y Fabio Alonso también hizo su pronóstico diciendo: "Me encantan todas las de esta temporada, sobre todo Firu. A mí me parece que de este departamento va a salir alguna y yo le estoy siguiendo la pista a Yohany Guevara".

Esta nueva temporada de La Máscara, promete traer risas apartir del miércoles 21 de agosto, a las 8PM por las pantallas de TVN.