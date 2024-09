'Tuve que encontrar la manera neutralizar mi acento' Sonia Marí Andrés reveló las técnicas que utilizó para camuflar su pronunciación española

Ciudad de Panamá, Panamá/La última gala de La Máscara dejó a todos los espectadores al borde de sus asientos, pero nadie podía imaginar el torbellino de emociones que estaba a punto de desatarse. En una noche llena de sorpresas y actuaciones deslumbrantes, el desenlace trajo consigo una revelación que cambiaría para siempre la percepción del público sobre el famoso personaje de Guacatín.

Desde su aparición en el programa, Guacatín había capturado los corazones de millones. Su carisma, su rítmica forma de bailar y su peculiar sentido del humor lo convirtieron en uno de los favoritos del público y, sin duda, en un verdadero enigma para los jueces

¿Sería hombre o mujer? Era la duda sembrada por el personaje, que, en algunos momentos dejaba salir un tono de voz femenino, pero, en otros, se le escuchaba por completo una voz masculina.

Las especulaciones sobre su identidad no se hicieron esperar y en varias ocasiones logramos escuchar los nombres de Eddy Vásquez y el Chollykid como las posibles identidades de este personaje verde. Por otro lado, su peculiar forma de moverse dejaba ver el reto tan grande que asumía el famoso bajo el traje, pues, Guacatín fue una de las máscaras más grandes de esta edición.

Con el paso del tiempo, las pistas fueron saliendo a la luz, contando que, a la famosa detrás de Guacatín, le encantan los gatos, fue maestra, niñera y pertenecía al mundo de la televisión. Además, muchos fanáticos empezaron a notar un acento español en las interpretaciones de esta máscara, sembrando dudas sobre Sonia Marí Andrés.

Finalmente, la quinta gala hizo que las sospechas de muchos fueran confirmadas, ya que luego de perder contra Calixto, Guacatín tuvo que responder al llamado coro de: ¡Fuera Máscara!, dejando ver a la versátil Sonia, como la verdadera identidad de este personaje.

En su gira de medios, la actriz y presentadora comenzó a revelar los diferentes retos que tuvo que afrontar al aceptar su participación en el megaproyecto, entre ellos: "Ocultar su acento y ensayar canto".

"Cuando eran las grabaciones, siempre remarcaba la palabra "S" y "Z", para que no se me olvidara que debía neutralizarla y pronunciar de otra manera, sino, se darían cuenta", confesó Sonia en el programa Jelou!

Por otro lado, era evidente que el peso de Guacatín, superaba a la estatura de Sonia, lo que la obligaba a tener un campo de visión muy corto, y a confiar en sus prácticas de baile para no sufrir ninguna caída.

"Siempre tenía a Moyra en el audífono y eso me hizo sentir segura, porque realmente no veía nada y solo tenía espacio por la boca de la máscara", siguió.

Además del peso, Sonia contó aquella vez que en un ensayo se le fue la respiración y todo se oscureció dentro de su máscara. "Estaba ensayando y ya iba por la tercera vez, en un momento a otro todo se puso oscuro y me comenzó a fallar la respiración, inmediatamente le hablé a los productores para que me pudiese sacar y me sentaron a ventilarme para regularme rápido", confesó la española.

Dicho esto, queda demostrado que, hacer parte de un programa como La Máscara, resulta estar más comprometido de lo que muchos piensan, pues, según palabras de Sonia, que ella coincidiera estar en Panamá para participar fue como una señal.

"Cuando recibí la llamada de parte de los productores estaba en un momento en el que no sabía si venir a Panamá era la decisión correcta. Pero, cuando me contactaron, entonces supe que era lo indicado, así que, aquí me quedo. Lloré cuando fue mi eliminación porque no me quería ir", fueron sus palabras finales.

La revelación de Sonia Marí Andrés como Guacatín no solo fue un hito en la historia de La Máscara, sino un recordatorio poderoso de que detrás de cada personaje, por más enigmático que sea, hay un ser humano lleno de sueños y talentos que espera dejar todo en el escenario. En una gala que prometía ser memorable, el auténtico espectáculo fue, sin duda, el coraje y la autenticidad de una artista que ha dejado su huella en el mundo del entretenimiento.