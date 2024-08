¿Tuvo que bajar de peso? Sasha Nikyta nos cuenta todo el proceso de adaptación con su máscara

Ciudad de Panamá, Panamá/La primera gala de La Máscara dejo a un personaje fuera de la competencia, dejándonos ver su verdadera personalidad bajo el traje. Cosmix, resultó ser quien tuvo que abandonar la competencia, mostrando a la influencer Sasha Nikyta como su verdadera identidad.

Sasha, es creadora de contenido desde el 2020, sus redes sociales se inundan de consejos diarios de belleza, la manera en la que lleva su vida como piloto y consejos femeninos de apoyo emocional.

La influencer conocida en plataformas como Tiktok e Instagram por sus divertidos videos, ha revolucionado la televisión al haber aparecido como una de las famosas enmascaradas en esta nueva temporada, sin embargo, para afrontar con este reto, tuvo que pasar por algunas dificultades.

“Cuando vi a Cosmix supe que era para mí, el color rojo me describe por completo”, comenzó diciendo la creadora de contenido.

Sasha, ejerce en su vida real como piloto y es una de las facetas que más disfruta, pero, para hacer parte de este megaproyecto, a la panameña le tocaba cambiar sus horarios de viaje constantemente.

“La producción fue muy flexible con los horarios, siempre me preguntaban: ¿Cuándo puedes?, ¿Te parece cómodo?, ¿Qué hora estás disponible?, pues todos saben que tenía que montarme a un avión en algún momento”, confesó Sasha.

Por otro lado, la creadora de contenido hizo una revelación que a muchos los dejó con la boca abierta. Y es que, en una reciente entrevista, la influencer comentó haber perdido peso tiempo después de haberle hecho el entalle del traje.

“A mí me entallaron hace cinco meses aproximadamente, pero, yo bajé de peso, casi 5 libras y pensé que el disfraz no me iba a quedar como debería”, dijo la creadora de contenido.

También agregó: “Pero, haber bajado de peso fue lo mejor que me pasó, porque me sentía muy cómoda a la hora de bailar y no tuve nunca problemas”.

Sin duda, el traje de Cosmix tiene muchos detalles que caben resaltar. En su pecho, este personaje lleva una flor que guarda como el único recuerdo que le queda de su antigua galaxia, la cual fue destruida, según lo que cuenta Gustavo Ávila, el creador de las máscaras.

También, Sasha hizo saber que, de este personaje, recordará la oportunidad de “ser lo que ella quiso ser”, pues hacer parte de este megaproyecto, les permite a los famosos optar por una identidad diferente a la que conocen sus seguidores y fanáticos.

En su entrevista, a Sasha se le pudo notar lo mucho que disfruto aprender las coreografías hechas para Cosmix, pues también fueron acorde a sus gustos musicales.