‘Cuando vi su traje rojo, supe que era para mí’ Así fue la reacción de Sasha Nikyta al ver por primera vez a Cosmix

Ciudad de Panamá, Panamá/“Esta máscara me demostró que yo puedo ser lo que quiera ser”, comenzó diciendo la creadora de contenido Sasha Nikyta, conocida en sus redes sociales por la distribución de videos y fotos con consejos de bellezas, rutinas diarias y mensajes motivacionales femeninos.

Sasha, recolecta una comunidad de 282 mil seguidores que ven su día a día en Instagram desde que inició en el 2020, pues, si algo identifica a esta panameña alegre, es su auténtica manera de vestir, y el amor por la aviación que tiene en la sangre.

Aunque los aeropuertos suelen ser sus lugares favoritos debido a su profesión, Sasha aceptó el reto de convertirse en otra persona durante unos meses, y, opto por darle vida a Cosmix, la máscara de alienígena que hace parte de la tercera temporada del megaproyecto La Máscara.

“Apenas lo vi, tuve una conexión de inmediato. O sea, miren su traje rojo, yo amo el rojo, mis labios siempre llevan color rojo. Los detalles de la correa, la cabeza, los guantes, ¡Todo!", comentó la influencer en su primer encuentro con este personaje.

El megashow estrenó con su primera gala la noche del 21 de agosto, y fue cuando el público pudo conocer a Cosmix, sin saber la verdadera identidad que estaba bajo el disfraz.

“Algo muy emocionante es que nadie sabía quién era yo, entonces me comportaba feliz, otras veces empática y luego meenojaba con lo que decían los jueces”, dijo Sasha.

Cosmix hizo su entrada inaugural en el primer show al ritmo del clásico “Passa Passa del marciano”, dejando a más de uno con la boca abierta por sus increíbles maneras de mover las manos y la cadera, aunque, nadie supiera que se trataba de Sasha.

Luego, el escenario se abrió para que ella hiciera su entrada triunfal con una coreografía de “Perdóname”, el recordado tema de la agrupación la Factoría.

"Algo que siempre relacione a esta máscara es que él venía de una nave, y yo mantengo en los aviones”, comentó Sasha Nikyta como un recuerdo que se le vendrá a la mente cada que rememore esta experiencia.

Para que la creadora de contenido pudiera hacer la increíble actuación sobre el escenario, tuvo que prepararse durante varios meses, en compañía de los asesores y coreógrafas que estuvieron acompañándola en el proceso.

“Cuando me preguntan qué me llevo de esta experiencia, siempre diré que las gotas de sudor de cada ensayo, el equipo de producción es demasiado top y discreto, es verdad cuando dicen que nadie sabe nada, a veces me tenía que morder la lengua para no hablar”, siguió diciendo la creadora de contenido.

Aunque su actuación en el show fue aplaudida por el público, Cosmix se vio obligado a acudir a la zona de riesgo junto a Don Guineo, en espera de que los televidentes emitieran su voto de salvación.

Luego de la difícil decisión, fue el marciano quien resultó ser el primer desenmascarado, revelando a la panameña de cabello oscuro que todos conocemos como Sasha Nikyta.

“Yo ya me siento ganadora, el formato es así y estoy segura de que nadie se lo esperaba. Trate de exagerar siempre mis pasos de baile y nadie nunca mencionó mi nombre, por eso me siento ganadora”. La influencer y piloto se despidió del programa, pero estamos seguros de que su experiencia quedará grabada en todos los contenidos cargados a sus redes sociales. ¡No esperábamos menos de ella!