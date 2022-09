Se descubre la tercera máscara... ¿Quién era Mariposa?

Panamá/En la tercera gala ¿Quién es La Máscara? el Mega Proyecto de TVN, fue develada la máscara de Mariposa, quien resultó ser Rosa Iveth Montezuma.

El primer duelo fue Coco Loco vs. Muñeca, quien tuvo que interpretar la canción "Será que no me amas" de Luis Miguel. Mientras que Muñeca cantó "Juana la cubana" de Las Chicas del Can. Este duelo lo ganó Muñeca con el 56% de los votos.

El segundo duelo fue de Raspa’o y Bola Disco. El costeño de Raspa’o le tocó interpretar "Otro Trago" del panameño Sech y Bola Disco cantó "Todo de ti" de Rauw Alejandro. El duelo lo ganó Bola Disco o con el 58% de los votos.

Mariposa y Monstruito se enfrentaron en el tercer duelo. El primero en presentarse fue la sexi Mariposa, quien interpretó la canción Mayores de Becky G y Bad Bunny. Mientras que Monstruito cantó Don’t stop believin de Journey. El duelo lo ganó Mostruito con 51%.

En la 'Zona de Riesgo' pasaron Coco Loco junto con Raspa’o y Mariposa. El salvado del jurado fue Coco Loco y el público salvó a Raspa'o.