Se revela la segunda máscara... ¿Quién era Lora?

Ciudad de Panamá/La presentadora de Noticias AM, Castalia Pascual, era el personaje que estaba detrás de Lora, la máscara revelada en este segundo show.

Caimán, Pop Corn, Buldog, Burro, Águila, Papo y Lora fueron las siete máscaras que se presentaron a través de dos duelos y un truelo en el segundo show del Mega Proyecto de TVN que ya nadie en Panamá se quiere perder ¿Quién es La Máscara?.

El Truelo

El primer truelo de la noche fue entre Caimán, Pop Corn y Lora. Caimán fue el primer participante quien debutó con un flow muy urbano, interpretó la canción "Calma" de Daddy Yankee.

Al explosivo Pop Corn le tocó la canción Shaflow de Lady Gaga y destacó por su melodiosa vos. En tanto, al tercer participante, quien fue Lora, cantó Yo Viviré de la legendaria Celia Cruz

Este truelo lo ganaron Caimán con 24% y Pop Corn con el 61% de los votos, mientras Lora con solo 15%, quedó a expensas de ser descubierta

Primer duelo

Bulldog y Burro se enfrentaron en el primer duelo. Bulldog interpretó Tacones Rojos de Sebastián Yatra, mientras Burro cantó el pegajoso éxito de salsa Rebelión de Joe Arroyo.

En este duelo salió victorioso Burro con 56% de los votos y a Bulldog le tocó pasar a la 'Zona de Riesgo', al obtener el 46% de los votos.

Segundo duelo

Águila y Papo se confrontaron en el segundo duelo. La imponente Águila interpretó a Meghan Trainor con el tema All About That Bass y el bello Papo cantó Mírala - Míralo de la carismática Alejandra Guzmán. En este último duelo fue papo quien pasó a la zona de riesgo con el 45% de los votos y Águila ganó el duelo con 55% de los votos.

En esta ocasión el jurado salvó -por votación unánime- a Buldog de la zona de riesgo. Por lo que el público tuvo que escoger entre revelar la máscara entre Lora y Papo.