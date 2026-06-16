La antigua estación del ferrocarril de Panamá se encuentra en el centro de una creciente polémica ante el riesgo inminente de su demolición. Residentes de las comunidades aledañas al canal de Panamá han manifestado su firme rechazo a los planes estatales que buscan desmantelar esta estructura histórica, la cual formó parte de la primera vía férrea interoceánica del mundo en conectar los océanos Atlántico y Pacífico.